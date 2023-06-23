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體育

英媒：曼聯倡卡尼主動提請助轉會

【明報專訊】英國《太陽報》報道，曼聯期望熱刺射手哈利卡尼主動提出轉會要求，從而促成轉會。不過，「紅魔」遲遲未能賣盤下影響今夏增兵進度，據報此事令領隊坦夏格感憤怒。

熱刺新季無緣歐洲賽，但班主利維對卡尼的轉會費「企硬」1億鎊（約9.9億港元），令曼聯等潛在買家卻步。《太陽報》報道，曼聯希望這名英格蘭隊隊長提出轉會要求，迫使熱刺降低轉會費至8000萬鎊（約7.9億港元）。不過報道認為熱刺班主利維會像兩年前堅決拒絕讓步，當年最終令卡尼未能轉投曼城。《鏡報》報道，曼聯因遲遲未能完成賣盤，班主格拉沙家族此刻不願投入巨額資金，影響了球隊今夏增兵計劃，令坦夏格感憤怒。

或簽奧拿拿代迪基亞

《The Athletic》報道，本月將約滿曼聯的迪基亞，目前仍未談妥減薪續約，報道稱這名32歲門將愈來愈有可能離隊。據報紅魔視國際米蘭門將奧拿拿為取代首選，這名喀麥隆國腳剛於歐聯決賽表現出色，曾在阿積士與坦夏格共事，國米希望從中收取5000萬歐元（約4.26億港元）。此外，曼聯將第3次報價車路士中場美臣蒙特，轉會費為4500萬鎊加500萬鎊浮動條款，逐漸接近被要求的6000萬鎊。另「藍戰士」據報已接近完成斥資3000萬鎊，從維拉利爾簽入22歲前鋒尼高拉斯積遜。

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