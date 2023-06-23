根度簡勢加盟巴塞 拿樸達稱頂級球員願來投 曼城突傳斟賴斯

西班牙《馬卡報》報道，32歲的根度簡已通過體測，勢將與巴塞隆拿簽約兩年，並可在約滿後有權選擇續約1年。據悉他本欲與曼城簽新約兩年，惟對方只願給予1年合約下令談判觸礁。根度簡於2016年由多蒙特轉會曼城，也是主帥哥迪奧拿當年夏天入主後首簽。總計根度簡效力曼城7季，上陣304次入60球，近季更不時在一些重要比賽取得關鍵入球，當中更不乏梅開二度的代表作（見表），而其14個冠軍中，包括今季助球隊首次揚威歐聯、英超和英格蘭足總盃，令隊史首膺「三冠王」。

巴塞雖在剛過去的一季重奪西甲冠軍，但在歐聯分組賽止步，反映球員經驗仍稚嫩，而根度簡若來投，勢可填補這方面的不足。與此同時，曼城勢擲轉會費和浮動條款共3000萬鎊（約3億港元）買入中場高華錫，作為根度簡的替代者，並有消息指「藍月」亦加入爭奪獲曼聯和阿仙奴青睞的韋斯咸中場迪格蘭賴斯，而「鎚仔幫」領隊莫耶斯則早已垂青曼城中場加雲菲臘斯，故此傳言後者有機會成為這宗交易的籌碼之一。至於曼城下季新「喼頓」人選方面，據報會是中場奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪或守將魯賓戴亞斯。

卡拉斯高斥高圖爾斯提前離比軍

此外，皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，日前因在歐洲國家盃外圍賽對奧地利隊，沒被比利時隊教練泰迪斯高委任為隊長而決定離隊，他的國家隊隊友翼鋒恩歷克卡拉斯高說：「我對他的決定極之失望。你必須證明你是一個有自己個性的領袖和隊長。他選擇了離開。他是否感到尷尬？我們不知道。」另外，下季西甲8月13日開鑼，巴塞及皇馬首輪分別作客基達菲和畢爾包，而兩輪「國家打吡」將於10月29日和明年4月21日上演。