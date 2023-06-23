理大包攬恆生學界盃大專組男女單冠軍

【明報專訊】乒乓「恆生學界盃」決賽昨午於荃灣西約體育館舉行，香港理工大學的黃翰林和陸思妤包攬大專組男、女單冠軍；香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的蔡楠則在中學組男單決賽險勝李翰文封王，賽後喜極而泣。
上屆中學組亞軍黃翰林今年轉戰大專組，他從8強起不失一局入決賽，面對同樣初戰大專組的嚴浩楠，雙方鬥至局數2：2平手。決勝局黃翰林曾將比分拉至10：1，惟香港恒生大學的嚴浩楠力追至6：10，黃翰林暫停後再取一分奠勝。他賽後說：「我領先10：1時抱僥倖心態，只想穩妥地贏，後發現對手氣勢愈來愈強，教練叫暫停幫我調整，設法強攻最後1分。」
陸思妤於女單決賽亦陷苦戰，首局先負上屆亞軍文迪君7：11，之後連贏兩局11：9、11：4反超前。香港城市大學的文迪君扳平局數後，陸思妤在最後連取3分，以11：4贏得決勝局。同樣初上大專組就奪冠的陸思妤稱，奪冠最大原因是要打得大膽。
浸附中小將男單封王 與教練父相擁落淚
中學組方面，衛冕的拔萃男、女書院好手李翰文和陳劭藍入決賽後，分別面對浸附中的蔡楠及聖保羅男女中學的嚴浩晴均吞敗。蔡楠與李翰文激戰5局，決勝局「刁時」贏12：10，局數3：2險勝，他賽後與任教練的父親相擁及激動落淚。嚴浩晴於決賽以3：0擊敗老對手陳劭藍。