理大包攬恆生學界盃大專組男女單冠軍

上屆中學組亞軍黃翰林今年轉戰大專組，他從8強起不失一局入決賽，面對同樣初戰大專組的嚴浩楠，雙方鬥至局數2：2平手。決勝局黃翰林曾將比分拉至10：1，惟香港恒生大學的嚴浩楠力追至6：10，黃翰林暫停後再取一分奠勝。他賽後說：「我領先10：1時抱僥倖心態，只想穩妥地贏，後發現對手氣勢愈來愈強，教練叫暫停幫我調整，設法強攻最後1分。」

陸思妤於女單決賽亦陷苦戰，首局先負上屆亞軍文迪君7：11，之後連贏兩局11：9、11：4反超前。香港城市大學的文迪君扳平局數後，陸思妤在最後連取3分，以11：4贏得決勝局。同樣初上大專組就奪冠的陸思妤稱，奪冠最大原因是要打得大膽。

浸附中小將男單封王 與教練父相擁落淚

中學組方面，衛冕的拔萃男、女書院好手李翰文和陳劭藍入決賽後，分別面對浸附中的蔡楠及聖保羅男女中學的嚴浩晴均吞敗。蔡楠與李翰文激戰5局，決勝局「刁時」贏12：10，局數3：2險勝，他賽後與任教練的父親相擁及激動落淚。嚴浩晴於決賽以3：0擊敗老對手陳劭藍。