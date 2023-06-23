迪斯高投費倫巴治 盧卡古傳獲米蘭招手

據報簽約兩年 年薪3440萬

在費倫巴治官方確認前，轉會專家羅曼奴已在Twitter透露：「迪斯高將於月底約滿國際米蘭。這名之前也曾效力羅馬、曼城和禾夫斯堡的前鋒，將在土耳其展開新的一頁。」據報他簽約兩年，年薪約為400萬歐元（約3440萬港元），根據表現可另加花紅。他近兩季為國米上陣101入31球和交出15次助攻，冠軍榮譽是兩季意甲和兩季意超盃，惟早前在歐聯決賽不敵曼城屈居亞軍。

摩連奴歐霸決賽投訴過激停4仗

此外，祖雲達斯已斥資630萬歐元（約5420萬港元），與來自馬賽的米利克簽約3年，該波蘭隊前鋒上季以借將身分效力「斑馬軍」，各賽事攻入9球。而羅馬也已從法蘭克福免費簽入後衛艾雲恩迪卡，主帥摩連奴則因在歐霸決賽後向球證激烈投訴，被歐洲足協罰下季歐霸首4場停賽，並因球迷擲物入場和放煙花而被罰款5.5萬歐元。歐洲協會聯賽冠軍韋斯咸則因球迷在決賽擲物入場和衝落球場，被罰款5.8萬歐元外，下季首兩場歐霸作客無球迷入場觀戰，但其中一場判緩刑2年。