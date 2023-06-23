蘇亞雷斯臨退役抉擇 嚴重膝患礙續戰 或需植入人工關節

甘美奧會長阿爾拔圖古利拿受訪時承認，蘇亞雷斯目前膝傷頗為嚴重，「他可能要做手術植入人工膝關節。他之前為了比賽，幾乎每日都要接受注射或藥物治療，但仍然感到痛楚，身體或快將達到臨界點」。當地傳媒預計，阿蘇今早巴甲主場對阿美利加明尼路仍有機會上陣。

多間巴西傳媒報道，這名36歲烏拉圭隊射手已通知甘美奧管理層，告知自己受右膝傷患困擾，不但要忍痛比賽，更嚴重到影響日常生活，未來數天將約見會方討論前程，以及數周內決定是否退役。蘇亞雷斯去夏離開馬德里體育會，重返蒙特維多國民隊，助母會贏得烏拉圭甲組聯賽冠軍。這名曾效巴塞隆拿及利物浦的前鋒，今年1月轉戰巴甲甘美奧，簽約兩年至明年底，至今上陣26場入14球，贏得巴西南大河州聯賽冠軍。他早前受訪時已否認會隨巴塞前隊友美斯，轉戰美職加盟國際邁阿密。

尼馬認出軌 向未婚妻道歉

另邊廂，美斯另一巴塞前隊友尼馬在社交網發文，公開向未婚妻道歉。這名巴黎聖日耳門（PSG）球星早前被報道揭發在未婚妻懷孕期間，與巴西網紅出軌。