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體育

男花女佩團體賽同不敵韓國 港隊亞洲賽煞科添兩銅

【明報專訊】亞洲劍擊錦標賽昨於江蘇無錫煞科，港隊在男子花劍和女子佩劍團體賽分別殺入4強，惟先後不敵韓國隊，無緣決賽。不過，男花隊在張家朗的帶領下，仍連續3屆贏得銅牌，至於由3名「00後」掛帥的女佩隊，也自2018年再上頒獎台。總結今屆賽事，港隊共以1金1銀6銅收官。

被列為3號種子的港隊男花派出張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨，在16強未受考驗大勝越南隊45：17，隨後8強以45：35挫中華台北隊再下一城。港隊4強面對世界排名第6的韓國隊，大部分時間皆處下風，以35：45不敵韓國隊，在賽事採雙銅牌制下，連續3屆收穫銅牌。港隊隨後轉戰名次賽與中國隊一直拉鋸，終以41：45落敗，以第4名作結。

張家朗領銜男花連續3屆摘銅

至於香港女佩在16強輪空，直入8強面對哈薩克隊時，派上去年在U23亞洲賽奪金的青春班朱詠翹、梁洛文和薛雅齊應戰，港隊終以45：34勝出，報回上屆8強一敗之仇，自2018年再上頒獎台。

港隊晉級4強硬碰世界排名第2的韓國隊，終以34：45力戰而敗；港隊隨後在名次賽鬥日本隊，開局大幅落後0：10，但薛雅齊第5局對上世界一姐江村美咲打出10：5領軍反撲，梁洛文第8局對高嶋理紗再贏7：3，領港隊反超40：38，惟日本隊守尾的江村美咲決勝局接連得分，港隊最終以43：45飲恨告負，同以第4名作結。

3千禧小將助女佩隔5年再登頒獎台

值得一提是，港隊陣中僅「大師姐」歐倩瑩為2018年摘銅班底，至於平均年齡為20歲的朱詠翹、薛雅齊和梁洛文，皆是首次在亞洲賽踏上頒獎台。擔起守尾重責的朱詠翹賽後接受本報訪問，直言今年成長甚多，「我知道不能再依賴歐倩瑩和林衍蕙，自己都有能力幫助團隊」。她續指這面亞洲賽銅牌意義非凡，能為接下來的大賽增添信心，「我們在世界賽和亞運也是同一陣容，這證明我們有實力去得更遠」。

總結今屆賽事，港隊共得1金1銀6銅，當中女子重劍隊的江旻憓在個人賽奪金，再伙佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望在團體賽摘銀。至於男佩羅浩天和男花楊子加，皆贏得生涯首面亞洲個人賽銅牌，而男、女子花劍，男重和女佩隊則於團體賽掛銅。

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