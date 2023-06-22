體壇快訊：伍家朗陳延澤台北賽晉次圈

灣區翼龍東超次季列B組

第2季東亞籃球超級聯賽將於10月11日開打，賽會昨舉行小組賽抽籤儀式，港將惠龍兒效力的灣區翼龍與韓國的首爾SK騎士、日本的琉球黃金國王、菲律賓的巴朗加國王並列B組；至於韓國的安養KGC、中華台北的富邦勇士、日本的千葉噴射機、菲律賓電信隊則在A組。

艾卡拉斯皇后賽闖16強

年僅20歲的西班牙籍「世界二哥」卡路士艾卡拉斯，日前於皇后會網球錦標賽男單32強雖先輸一盤4：6，但及後連贏兩盤7：5、7：6，反勝法國籍球手晉級，將於16強對上捷克籍球手利赫卡。而36歲英籍前「世一」梅利則於首圈以直落兩盤3：6、1：6不敵7號種子的澳洲籍球手迪文亞。

耶耶托尼任標準列治助教

科特迪瓦隊名宿耶耶托尼昨落實將接掌比甲球會標準列治助教，現年40歲的他球員生涯曾效力巴塞隆拿及曼城等球隊，掛靴後曾於已解散的烏克蘭球隊奧林比當尼斯克及俄超的艾卡馬特任助教，去季執教熱刺U16。