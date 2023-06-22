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體育

馬刺狀元籤例無虛發 羅賓遜鄧肯奠成就基石

【明報專訊】今次將是聖安東尼奧馬刺隊史第3次抽得狀元籤，此前兩次是1987及1997年，而馬刺隊亦成功選下兩個改變球隊命運的內線球員，「海軍上將」大衛羅賓遜及「石佛」鄧肯。

1987年5月17日改變了馬刺命運，當時球隊正面臨創隊後最嚴峻考驗，陣容戰績殘破不堪，該季打出當時隊史最差的28勝54敗，票房連續8年下滑，跌落聯盟倒數第二，當時甚至有傳言馬刺會轉手並搬離聖安東尼奧。結果無緣季後賽的馬刺，卻在當年樂透選秀抽籤中，抽中了狀元籤。

1987年選秀被視為弱年，唯獨「海軍上將」大衛羅賓遜備受關注。當時羅賓遜就讀海軍官校，按規定需服役5年才可以退伍，即使時任美國海軍部長破例將對方年期減至兩年，但各隊仍對其虎視眈眈。時任克里夫蘭騎士總經理Wayne Embry直指羅賓遜會成為另一個比爾羅素，紐約人球探Dick McGuire更稱若球隊選得羅賓遜，會為他在麥迪遜廣場花園上加建一座海軍站。

不過，擁有狀元籤的馬刺眾望所歸簽下這名7呎1吋中鋒，時任馬刺總經理Bob Bass表示：「大衛有很好的運動能力，等他兩年是值得的，我們都已等了14年，何妨再等多兩年？」

合組「雙塔」打破錦標荒

最終結果證明了等待的價值，在羅賓遜在1989年起為馬刺披甲後，球隊在其領銜下隨即成為西岸勁旅，連續7年殺入季後賽，但卻始終未能打入總決賽。碰巧的是，羅賓遜於1996／97年球季因傷全季報銷，令球隊再次無緣季後賽，而會方亦再獲幸運之神眷顧，又一次抽得狀元籤，並選得了當年備受矚目的6呎11吋大前鋒「石佛」鄧肯，讓其與羅賓遜合組「雙塔」。

此後二人聯手翌季即替球隊贏下首座總冠軍，而在主帥普波域治的領軍下，球隊在這骨幹下奠定了成功的基石，在2003年再奪冠後，即使羅賓遜圓滿地退役，往後在柏加及真路比利等後起之秀扶助下，亦再為球隊再奪3冠，且球隊亦由1997年起，連續22年殺入季後賽，成就前無古人。

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