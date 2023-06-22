法國超新星明登NBA大舞台 雲班耶馬勢當選秀狀元 助建馬刺新時代

NBA選秀會 體通天下 明早08：00直播

說到雲班耶馬，不得不提在2021年爆紅的網絡影片，當時只有16歲的他在面對NBA三屆年度最佳防守球員的法國隊前輩高拔時接連進球，展視其良好的速度與敏捷性，完全不像是身高2.23米的球員。

出身運動世家 身高達2.23米

15歲踏職業賽 今季領大都會法甲奪亞

雲班耶馬有這樣百年難得一見的天賦，或來自於其運動世家，他的祖父母皆為前法國職業籃球員，而他的父親是一名田徑好手，跳高、跳遠、三級跳，甚至100米都難不到他，母親亦是前職業籃球員。雲班耶馬可說是遺傳了家族優異的運動基因。

雲班耶馬在接觸籃球前曾經做過足球守門員，亦學過柔道。他7歲便進入家鄉的籃球隊，10歲成為楠泰爾92青年軍，13歲更代表法國U15青年軍。到了2019年，年僅15歲便迎來首場職業賽，及後在當地漸有名氣，更在2021年的國際籃協（FIBA）U19世界盃大放異彩，亦令他獲得前馬刺法籍球星柏加青睞，轉至對方旗下的法甲球會ASVEL。

及後，雲班耶馬因大都會92主教練Vincent Collet善於培養新人而轉投該隊，並帶領球隊在今季打入總決賽，惟最終以場數0：3不敵摩納哥，未能圓滿告別家鄉球壇。已報名參加今年NBA選秀會的他，近期獲邀前往紐約出席這項籃壇盛事，並極大機會於明早以狀元姿態加盟馬刺，走在前輩的成功之路上。

獲比肩籃壇傳奇 自言未感壓力

期望披甲馬刺走前輩之路

被視為自2003年勒邦占士後最強的NBA狀元，未入聯盟已被拿來與米高佐敦和高比拜仁等傳奇球星比較。對此雲班耶馬直言並沒因此感到壓力，「我是一個自由的人，一直試圖自由地生活，我打球的方式正是我一直想要的，這就是我想展示的自己」。而早前見證馬刺抽得狀元籤後的他，亦為這命運的安排感興奮，「柏加和戴奧等法國名將都曾替馬刺效力，法國與馬刺的關係十分特殊。我知道法國內最少有一半人希望馬刺可得到狀元籤」。他續稱：「我希望在宇宙中成就自己，當我需要動力、能量時，我會記得我正在改寫宇宙，我知道我想做甚麽，沒有甚麼可以阻止我。」