明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

法國超新星明登NBA大舞台 雲班耶馬勢當選秀狀元 助建馬刺新時代

【明報專訊】今年NBA選秀將於明早舉行，身高達2.23米（7呎4吋）的19歲法國男籃超新星雲班耶馬早在開季前，已被外界視為狀元不二之選，勢以強勢加盟手握狀元籤的聖安東尼奧馬刺，為這支5屆總冠軍建立新時代。

NBA選秀會 體通天下 明早08：00直播

說到雲班耶馬，不得不提在2021年爆紅的網絡影片，當時只有16歲的他在面對NBA三屆年度最佳防守球員的法國隊前輩高拔時接連進球，展視其良好的速度與敏捷性，完全不像是身高2.23米的球員。

出身運動世家 身高達2.23米

15歲踏職業賽 今季領大都會法甲奪亞

雲班耶馬有這樣百年難得一見的天賦，或來自於其運動世家，他的祖父母皆為前法國職業籃球員，而他的父親是一名田徑好手，跳高、跳遠、三級跳，甚至100米都難不到他，母親亦是前職業籃球員。雲班耶馬可說是遺傳了家族優異的運動基因。

雲班耶馬在接觸籃球前曾經做過足球守門員，亦學過柔道。他7歲便進入家鄉的籃球隊，10歲成為楠泰爾92青年軍，13歲更代表法國U15青年軍。到了2019年，年僅15歲便迎來首場職業賽，及後在當地漸有名氣，更在2021年的國際籃協（FIBA）U19世界盃大放異彩，亦令他獲得前馬刺法籍球星柏加青睞，轉至對方旗下的法甲球會ASVEL。

及後，雲班耶馬因大都會92主教練Vincent Collet善於培養新人而轉投該隊，並帶領球隊在今季打入總決賽，惟最終以場數0：3不敵摩納哥，未能圓滿告別家鄉球壇。已報名參加今年NBA選秀會的他，近期獲邀前往紐約出席這項籃壇盛事，並極大機會於明早以狀元姿態加盟馬刺，走在前輩的成功之路上。

獲比肩籃壇傳奇 自言未感壓力

期望披甲馬刺走前輩之路

被視為自2003年勒邦占士後最強的NBA狀元，未入聯盟已被拿來與米高佐敦和高比拜仁等傳奇球星比較。對此雲班耶馬直言並沒因此感到壓力，「我是一個自由的人，一直試圖自由地生活，我打球的方式正是我一直想要的，這就是我想展示的自己」。而早前見證馬刺抽得狀元籤後的他，亦為這命運的安排感興奮，「柏加和戴奧等法國名將都曾替馬刺效力，法國與馬刺的關係十分特殊。我知道法國內最少有一半人希望馬刺可得到狀元籤」。他續稱：「我希望在宇宙中成就自己，當我需要動力、能量時，我會記得我正在改寫宇宙，我知道我想做甚麽，沒有甚麼可以阻止我。」

上 / 下一篇新聞