簡迪官宣投沙特班霸伊蒂哈德 夏維斯勢6.5億入廠

伊蒂哈德傳言羅致約滿車路士的尼高路簡迪多時，昨終一錘定音，在新東家將續穿「藍戰士」時期的7號球衣，據報其年薪達8600萬鎊（約8.6億港元）。至於早前已投伊軍的賓施馬稱，為該名32歲法國同胞來投感興奮。另一「落車」球員夏維斯方面，「兵工廠」再提高1000萬鎊至6000萬鎊轉會費，再加500萬鎊浮動條款，終獲車路士首肯放人，據報這名德國國腳的周薪有望增到至少21萬鎊。

高華錫傳落車投城

另外，曼城已同意斥資轉會費及浮動條款共3000萬鎊（約3億港元）買入車路士中場高華錫。其餘有望日內離車路士赴中東的包括翼鋒薛耶治、後衛高列巴尼及門將艾度亞文迪。

美斯勢7‧21為國際邁阿密「地標」

此外，美職球隊國際邁阿密班主之一的佐治馬斯透露，快將加盟的美斯有望於7月21日上演「地標」，在今夏的一個跨國球會盃賽中主場迎戰墨西哥球隊藍十字。至於曾與美斯在巴塞隆拿合作攻堅的36歲甘美奧前鋒蘇亞雷斯，據報因受膝傷困擾，已與該巴甲球會商討可能掛靴。