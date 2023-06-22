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體育

理文流浪8月中分途主場戰亞冠外圍賽

【明報專訊】亞洲足協（AFC）昨公布亞冠盃外圍賽賽程，港超亞軍理文將於8月16日主場對印尼峇里聯，港超季軍標準流浪則早一日迎戰越南海防FC。

流浪8‧15鬥海防 理文翌日迎峇里聯

李志堅返大埔執教 「從未離球圈」

AFC原本公布理文對海防、流浪對峇里聯，經查詢後修改，落實8月15日先由流浪對海防，翌日理文對峇里聯，兩仗均為港超球隊主場，比賽時地待定，據悉流浪及理文均屬意在旺角大球場作賽。理文下周二開操，下月中到韓國集訓。若兩支港超代表晉級，將於8月22日作客亞冠附加賽，流浪會對韓職仁川聯，理文則鬥應屆亞冠盟主的日職球會浦和紅鑽，爭入亞冠分組賽。來屆亞冠有3隊港超，傑志將連續3屆直入分組賽，今屆亞協盃則未有港超隊參賽。

此外，港超區隊和富大埔昨宣布李志堅回歸任主教練，相隔兩季重返港超執教。李志堅於2016至19年執教大埔，2018／19年帶領首奪港超冠軍，之後轉投東方龍獅，2021年5月卸任主教練，維持總監一職，去夏離隊。大埔上季排第7，原主帥李恆匯完季離隊及移民。

李志堅向本報表示，對大埔有一定情意結是回歸原因之一，雖無執教兩季，但他稱「從來無離開過香港球圈」，「離開東方後一直在做足球工作，不覺得有離開過球圈」。大埔預定下月中開操，堅sir稱先了解球隊再部署增兵，暫難定來季目標。

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