港劍女重男佩隊亞洲賽凱旋 江旻憓：為征亞運添信心

自認體能須加強 與隊友默契增

羅浩天信新帥有助男佩續爭佳績

江旻憓在個人賽奪冠路上，連挫韓籍星將崔仁晶和宋世羅，但她直言世界排名第1的韓國隊在團體賽難以應付，「團體賽和個人賽的打法不一樣，我仍要努力鑽研，體能亦有待加強，因為今次的體能在團體賽不夠用」。不過，她認為比起去年的決賽，港隊進步良多，「我們愈來愈有默契，整體帶給韓國隊威脅，打得愈來愈近，會愈來愈好的」。

至於羅浩天在亞洲賽贏得男佩個人賽銅牌，他直言自己在2007年首度參賽，等待16年方獲得首面亞洲個人獎牌，實為一大突破。他提到港隊韓籍新帥李旭宰對其影響甚深，也相信港隊在對方帶領下，有力跟其他國家一拼。

女花男重亞洲團體賽齊掛銅

男花女佩今煞科接力爭牌

另外，香港女花的鄭曉為、陳諾思、關渝澄及符妤名，昨於團體賽8強挫韓國隊，雖4強不敵中國隊，但仍自2019年再奪銅牌，她們最終名次賽擊敗新加坡隊得第3。而男重的方凱申、何瑋桁、吳浩天及周澤軒，則於團體賽8強擊退中國隊，自2017年再得銅牌，惟隨後連負日韓，以第4作結。

香港劍擊隊目前在亞洲賽收穫1金1銀4銅，而男花和女佩今於亞洲賽煞科日出戰團體賽，力爭再添獎牌。