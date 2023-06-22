C朗二百里程碑施絕殺 國際賽上陣寫入健力士紀錄 建功領葡擒島

C朗早於3月便以197次上陣刷新世界紀錄，此役賽前葡萄牙隊教練馬天尼斯也落實這名38歲球星會掛帥，賽前更獲頒健力士世界紀錄證書。惟葡軍昨仗苦戰至80分鐘，才因冰島中場韋林臣「兩黃一紅」被逐而有轉機，9分鐘後，終藉C朗接應後衛干卡路恩拿斯奧傳球射入，原本球證吹罰助攻的恩拿斯奧越位，但球證經視像裁判（VAR）覆核後判有效，終葡軍靠此絕殺球奠勝，與B組的法國、C組的英格蘭，以及昨亦報捷的A組蘇格蘭同為4戰全勝的球隊。葡軍賽後續以兩分領前作客1：0小勝列支敦士登隊後得10分的斯洛伐克隊，而盧森堡隊主場2：0勝波斯尼亞隊以7分排第3。葡軍下場國際賽是在9月初與斯軍在歐國外踢榜首戰。

累積為葡軍入123球續寫歷史

C朗說：「對我來說這是難以置信的成就。當然，這致勝入球亦令事情顯得更特別。我們此戰表現不太好，但比賽總會有這樣的情况。」他亦將國際賽入球世界紀錄改寫為123個，也是在卡塔爾世界盃後上任的馬天尼斯4次督師下取得的第4次建功。另外，他賽前已透露不會放棄國際賽，「我比賽並非為追趕紀錄，而是因為代表葡萄牙比賽是一個夢想，200次披甲只代表我對祖國和國家隊的愛」。他於2003年8月在國際賽「地標」，最大成就是帶領球隊揚威2016年歐國盃。

高圖爾斯缺陣無阻比利時大勝

F組比利時隊日前有門將泰拔高圖爾斯，疑不滿沒被教練泰迪斯高委任為隊長而離隊，改由素斯把關，結果此役續任隊長的盧卡古先後在37和40分鐘梅開二度，加上祖漢巴卡約高完場前射入國際賽首球，令球隊作客以3：0大勝愛沙尼亞隊，賽後3戰得7分，落後多踢一場的榜首奧地利隊3分。奧軍藉前鋒包姆加特拿末段獨取兩球，主場以2：0打敗瑞典隊，令後者續以3分列季席。