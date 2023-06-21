港隊亞洲賽女重團體賽摘銀 憾負勁敵韓國 平隊史最佳成績

被列為2號種子的香港女子重劍隊，由世界一姐江旻憓領銜出擊，伙陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望角逐團體賽。港隊在16強輪空，直入8強面對泰國一直領放，終以45：23大勝過關。港隊隨後於4強面對坐擁主場之利的中國隊，頭6局皆處於下風，但陳渭泠面對奧運金牌劍手孫一文打出6：2領軍反超，加上守尾門的江旻憓以9：5勝朱明葉，助港隊以34：29勇挫中國隊，殺入決賽面對另一勁敵韓國隊，亦是雙方連續兩屆在金牌戰碰頭。

江旻憓領銜先後淘汰泰國中國

決賽再遇韓負31：39

為港隊在決賽打頭陣的佘繕妡，在首局面對世界排名第2的宋世羅，雙方互相試探打得保守，港將僅靠「雙燈」得分，落後1：2。江旻憓次局遭李慧仁連奪3分，只得1次搶攻得手「止血」，緊接上陣的陳渭泠面對康映美，初段仍能打成均勢，但末段遭韓將多次搶攻得手，落後5：9。

港隊中段嘗試向對手施壓，惟未能打亂韓國隊的節奏，港隊更在急於進攻下，多次遭對方反擊得手，完成頭8局落後27：33。守尾門的江旻憓再遇老對手宋世羅，但始終無力扭轉敗局，港隊終以31：39告負，繼1993、2001、2018及2022年後再得銀牌。

港隊男佩8強負日本 名次賽取第6

女花男重今接戰團體賽

早前在男子佩劍個人賽摘銅的羅浩天，昨偕隊友何思朗、陳智軒及周頌羲出戰團體賽。被列為6號種子的港隊在32強輪空，直入16強後以45：38力克泰國隊晉級。不過，港隊在男佩團體賽8強面對3號種子日本隊時陷入劣勢，完成頭8局已落後24：40，即使守尾門的何思朗打出一波9：5的攻勢仍無力回天，終以33：45敗陣。港隊跌入名次賽後，力戰下以42：45僅負哈薩克隊，以第6名作結。

至於香港女子花劍和男子重劍隊，今日將分途角逐團體賽。