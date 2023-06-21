足壇快遞：理文簽準入籍兵杜度

U21歐國盃3仗同演揭幕戰

今屆由羅馬尼亞及格魯格亞合辦的U21歐洲國家盃決賽周明晨零時開鑼，揭幕戰同時有3場舉行，包括A組比利時大戰荷蘭隊、格魯格亞鬥上屆亞軍葡萄牙隊，以及B組的烏克蘭對克羅地亞隊。尾場則由東道主羅馬尼亞於2時45分迎戰西班牙隊。衛冕的德國隊則身處C組，後日凌晨迎首擊。

列高昏迷3周蘇醒

效力法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）的西班牙籍門將沙治奧列高，上月底因墮馬受傷昏迷送院，留醫逾3周的他日前蘇醒，但仍需留院，目前情况穩定。

墨軍解僱主帥高卡

美洲金盃將於周六開鑼，惟墨西哥足總昨宣布解僱上任僅4個月的主帥迪亞高高卡，由青年軍教頭占美羅辛奴暫代領軍。高卡今年初頂替離任同為阿根廷籍的馬天奴執教墨軍，但7場僅得3勝3和1負，其中的敗仗正是在中北美國家聯賽4強淨吞勁敵美國隊3蛋，成為下台導火線。