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體育

足壇快遞：理文簽準入籍兵杜度

【明報專訊】港超球會理文昨宣布，簽入8月將居港滿7年的巴西籍中堅杜度（圖），新季將披32號球衣。33歲的他過去兩季效力冠忠南區，另曾踢過和富大埔、富力R&F及東方。會方表示，他居港屆滿7年後，將申請香港永久居民身分，或趕及在下季內以本地球員身分出賽。理文來季將改與意大利品牌Macron合作，並於昨日推出新戰衣。

U21歐國盃3仗同演揭幕戰

今屆由羅馬尼亞及格魯格亞合辦的U21歐洲國家盃決賽周明晨零時開鑼，揭幕戰同時有3場舉行，包括A組比利時大戰荷蘭隊、格魯格亞鬥上屆亞軍葡萄牙隊，以及B組的烏克蘭對克羅地亞隊。尾場則由東道主羅馬尼亞於2時45分迎戰西班牙隊。衛冕的德國隊則身處C組，後日凌晨迎首擊。

列高昏迷3周蘇醒

效力法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）的西班牙籍門將沙治奧列高，上月底因墮馬受傷昏迷送院，留醫逾3周的他日前蘇醒，但仍需留院，目前情况穩定。

墨軍解僱主帥高卡

美洲金盃將於周六開鑼，惟墨西哥足總昨宣布解僱上任僅4個月的主帥迪亞高高卡，由青年軍教頭占美羅辛奴暫代領軍。高卡今年初頂替離任同為阿根廷籍的馬天奴執教墨軍，但7場僅得3勝3和1負，其中的敗仗正是在中北美國家聯賽4強淨吞勁敵美國隊3蛋，成為下台導火線。

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