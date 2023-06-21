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體育

伊蒂哈德雙倍薪酬斟孫興慜 熱刺拒絕

【明報專訊】來自沙特阿拉伯球會的轉會傳聞浪接浪。熱刺的韓籍星級前鋒孫興慜（圖）盛傳成為當地班霸伊蒂哈德的最新獵物，並斥資6000萬歐元（約5.13億港元）求購，並開出雙倍薪酬利誘，惟據報熱刺對此無動於中。

謝拉特拒教沙特球會

剛贏得沙特職業聯賽冠軍的伊蒂哈德，本月初已從皇家馬德里簽下金球獎得主賓施馬，近日亦被指力斟其法國同鄉中場尼高路簡迪。ESPN引述消息稱，該隊近日計劃向熱刺報價6000萬歐元，希望羅致在2021／22年球季奪得英超金靴的孫興慜，更提供年薪3000萬歐元（約2.57億港元）的4年合約利誘。不過，報道指熱刺無意放走這名尚有兩年合約的30歲韓國星級前鋒，令這筆轉會難以成事。

除了球員，教練亦成為沙特球會重金挖角的對象。利物浦名宿謝拉特自去年10月遭阿士東維拉解僱後賦閒至今，日前傳獲過去一季排沙特聯第7的伊蒂法克招手。這名43歲教頭昨承認獲斟介，但已拒絕，「我考慮了數天，現在有了決定，不會接受他們的報價」。

湯馬士柏迪今夏勢離廠

此外，阿仙奴中場悍將湯馬士柏迪近日傳出萌生去意，獲會方批准今夏尋覓新東家。據報這名30歲加納國腳亦有意轉戰沙特，「兵工廠」冀藉交易收穫可觀的轉會費，從而加快收購韋斯咸中場迪格蘭賴斯的進度。至於另一阿仙奴中場格列沙加，今夏亦有可能離開北倫敦，重返德甲加盟利華古遜。

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