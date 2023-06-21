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體育

三笘薰傳射居功 日本變陣大勝秘魯

【明報專訊】東亞兩大勁旅日本及韓國隊昨晚分途主場出戰友賽，其中「藍武士」憑三笘薰傳射居功，以4：0大勝秘魯隊；「太極虎」則被薩爾瓦多隊逼和1：1。至於中國隊（國足）憑武磊及蔣光太的入球，以2：0輕取巴勒斯坦隊。

上周以1球小勝韓國的秘魯隊，昨有應屆意乙神射手拉柏杜拿等主力歸隊征戰，而日本隊則與上仗大勝薩爾瓦多隊有6名球員輪換，其中相隔大半年再獲徵召的些路迪前鋒古橋亨梧正選掛帥。

「藍武士」是役甫開賽便控制戰局，並於22分鐘由後衛伊藤洋輝先開紀錄。而是役表現活躍的翼鋒三笘薰於37分鐘禁區頂施射得手，為球隊兩球領先完半場。

換邊後積極反撲的秘魯，未能威脅相隔3年半再為日本擔正把關的門將中村航輔，並在63分鐘被主隊踢反擊得手，由伊東純也殺入禁區接應三笘薰的左路橫傳，輕鬆門前射成3：0。75分鐘，客軍後場回傳失誤，造就後備上陣的射手前田大然截得皮球後單刀射入。最終日本隊以4：1大勝有中場基斯杜化干沙利斯於末段「破蛋」的秘魯隊。

韓國僅和薩軍 國足輕取巴勒斯坦

至於有熱刺球星孫興慜前列後備的韓國隊，雖憑前鋒黃義助50分鐘開紀錄，但於87分鐘失守，在主場僅以1：1言和薩爾瓦多隊。

另外，上周主場大勝緬甸隊的國足，昨迎戰將於明年亞洲盃與港隊同組的巴勒斯坦隊，憑射手武磊及後衛蔣光太分別於34及65分鐘各建一功，在主場以2：0報捷。

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