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體育

體壇快訊：陳銘泰哥德堡賽掛銅

【明報專訊】香港田徑代表陳銘泰前晚在瑞典哥德堡舉行世界田聯巡迴賽銅級賽，於男子跳遠決賽跳出7.66米，力壓東道主選手獲得銅牌。這名香港紀錄保持者亦繼本月11日在法國安錫田徑賽奪金後，一周內兩度揚威歐洲。

阿根廷半力輕取印尼

應屆世界盃冠軍阿根廷隊昨晚作客友賽印尼隊，雖收起美斯、迪馬利亞和奧達文迪等名將，但仍控制大局，並憑中場里安度柏利迪斯及後衛基斯甸羅美路，分別在38和55分鐘建功，以2：0勝出，並自去年卡塔爾世界盃分組賽首仗爆冷負沙特阿拉伯隊後，已取得10連勝。

基斯保羅遭交易至巫師

鳳凰城太陽將明星控衛基斯保羅、射手沙馬特、多個未來二輪籤及選秀互換權，向華盛頓巫師換來明星後衛比爾，將與戴雲布克卡、杜蘭特組成三巨頭。另外，曾效力費城76人、洛彬磯快艇、阿特蘭大鷹隊等球隊的路易斯威廉斯宣布退役，他曾三奪年度最佳第六人，與查姆哥羅福特並列第一。

台將楊敬敏捲婚外情退役

効力台灣職業籃球聯賽P. League + （PLG）球隊新北國王的39歲中華台北男籃楊敬敏被爆婚外情，日前在社交媒體道歉兼宣布退役，同時卸任球員工會理事長一職。另外，曾征戰CBA的周儀翔，昨日被高雄17直播鋼鐵人交易至桃園璞園領航猿，換回施晉堯、陳冠全以及2023年首輪第4順位。

韋少奪紅牛第100冠

世界一級方程式賽車（F1）昨晨舉行加拿大站正賽，排頭位出賽的紅牛車手韋斯塔本在由頭帶到尾的情况下，以1小時33分58秒首名完成70個圈賽事，除了贏得紅牛車隊歷來第100個分站冠軍，個人亦追平已故巴西車手冼拿的41次分站冠軍紀錄，並列F1史上第5多。

卡拉克美國公開賽稱王

美國29歲高爾夫球手卡拉克昨在美國公開賽煞科日，以平標準桿的70桿完成，總成績為低標準桿10桿，以1桿之微險勝前世界一哥麥伊萊奪冠，贏得職業生涯首項大滿貫錦標，並袋走360萬美元（約2800萬港元）獎金。

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