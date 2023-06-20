C朗第200次上陣 葡萄牙誓破冰贈興

C朗日前在歐國外披甲「食白果」，但仍助葡萄牙在主場大勝波斯尼亞隊，賽後3戰全勝得9分，而入13球和無失球均在這賽事無出其右，暫領前次席斯洛伐克隊兩分。C朗於2003年首為葡萄牙出賽，20年過去，已代表祖國出賽199次，明晨若出征冰島列陣，便可將國際賽上陣世界紀錄改寫為200次，又如果他再建功，入球便可至少增至123個。此外，斯洛伐克及波斯尼亞將分別作客列支敦士登隊及主場迎戰盧森堡。

全勝之師蘇格蘭戰格魯吉亞

同日3戰也得9分的A組「一哥」蘇格蘭隊，若能擊退落後5分的次席格魯吉亞隊，便可脫穎而出，出線形勢樂觀，而料續有艾寧夏蘭特壓陣、暫3戰只得1分的挪威隊，在迎擊以0分包尾的塞浦路斯隊時誓不容再失。

美國衛冕中北美洲國家聯賽

日本韓國主場約戰美洲球隊

另外，東道主美國隊在第2屆中北美洲國家聯賽決賽以2：0挫加拿大隊蟬聯冠軍，墨西哥隊則在季軍戰以1：0巴拿馬隊。此外，日本和韓國隊分別在今午和今晚，主場友賽秘魯及薩爾瓦多隊。