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體育

楊子加亞洲賽男花摘銅 首奪國際賽個人獎牌 張家朗16強止步

【明報專訊】亞洲劍擊錦標賽昨續於中國無錫市舉行，港將楊子加於男子花劍4強賽不敵中國劍手莫梓維，但仍獲得一面銅牌，贏得生涯首面國際賽個人獎牌，而世界排名第3的港隊「一哥」張家朗則在於16強不敵日本籍劍手飯村一輝 。

楊子加32強輕取哈蕯克劍手晉級，及後16強「港隊內訌」戰中面對在32強擊敗澳洲劍手的崔浩然，終以14：11擊敗隊友，繼而在8強險勝中國的陳海威，惟在4強面對上屆亞軍莫梓維時，雖曾領先6：3，但及後被對手上連取9分，終以8：15落敗奪銅，取得生涯首面國際賽個人獎牌。

賽後楊子加稱這面銅牌對他來說是一個突破，「我最近的表現麻麻，沒有想過可以入四強，很高興可以拿獎牌來證明自己」。他續稱希望在世界賽及亞運交出穩定表現，並相信團隊有實力在亞運稱霸。

另外，爭衛冕的張家朗早於32強以15：2輕取菲律賓籍劍手，惟16強面對19歲的飯村一輝開局不順，曾落後1：5，及後反攻無果，終以9：15不敵對手。而上屆季軍蔡俊彥則先後在64強及32強，淘汰來自中華台北及烏茲別克的劍手，至16強面對世界排名第36的韓國劍手李光鉉，以14：15憾負，同告16強止步。

朱詠翹女佩16強出局

女佩方面，港將朱詠翹在16強惜負中國的楊恒郁，另外三位港將歐倩瑩、梁洛文及薜雅齊則在32強止步。女子重劍隊及男子佩劍隊今日出戰團體賽，而男子花劍隊將休戰兩日，至周四再出戰團體賽。

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