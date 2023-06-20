報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
體育
2023年6月20日星期二
港足友賽僅負泰國 國際賽三連敗 逾1.3萬人入場 安達臣堅信球隊循正確方向
逾百泰國球迷赴港助威 死忠自費派應援物
港足場外花絮
楊子加亞洲賽男花摘銅 首奪國際賽個人獎牌 張家朗16強止步
陳晉一離皇家伊倫聯 新季料回歸傑志
黃澤林首闖成人組決賽飲恨 稱屬「唔錯嘅里程碑」
電視精選
西班牙破11年錦標荒 歐國聯互射12碼挫克羅地亞 戴歷力挽莫迪歷
C朗第200次上陣 葡萄牙誓破冰贈興
祖斯奴外借回巢皇馬 尼維斯勢轉戰沙特
李思穎場地亞洲賽奪銀 港隊3銀3銅收官
體壇快訊：陳銘泰哥德堡賽掛銅
港足場外花絮
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足友賽僅負泰國 國際賽三連敗 逾1.3萬人入場 安達臣堅信球隊循正確方向
逾百泰國球迷赴港助威 死忠自費派應援物
港足場外花絮
楊子加亞洲賽男花摘銅 首奪國際賽個人獎牌 張家朗16強止步
陳晉一離皇家伊倫聯 新季料回歸傑志
黃澤林首闖成人組決賽飲恨 稱屬「唔錯嘅里程碑」
電視精選
西班牙破11年錦標荒 歐國聯互射12碼挫克羅地亞 戴歷力挽莫迪歷
C朗第200次上陣 葡萄牙誓破冰贈興
祖斯奴外借回巢皇馬 尼維斯勢轉戰沙特
李思穎場地亞洲賽奪銀 港隊3銀3銅收官
體壇快訊：陳銘泰哥德堡賽掛銅
港足友賽僅負泰國 國際賽三連敗 逾1.3萬人入場 安達臣堅信球隊循正確方向
逾百泰國球迷赴港助威 死忠自費派應援物
楊子加亞洲賽男花摘銅 首奪國際賽個人獎牌 張家朗16強止步
陳晉一離皇家伊倫聯 新季料回歸傑志
黃澤林首闖成人組決賽飲恨 稱屬「唔錯嘅里程碑」
電視精選
西班牙破11年錦標荒 歐國聯互射12碼挫克羅地亞 戴歷力挽莫迪歷
C朗第200次上陣 葡萄牙誓破冰贈興
祖斯奴外借回巢皇馬 尼維斯勢轉戰沙特
李思穎場地亞洲賽奪銀 港隊3銀3銅收官
體壇快訊：陳銘泰哥德堡賽掛銅
prev
next
相關新聞
港足友賽僅負泰國 國際賽三連敗 逾1.3萬人入場 安達臣堅信球隊循正確方向
逾百泰國球迷赴港助威 死忠自費派應援物