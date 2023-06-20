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體育

港足友賽僅負泰國 國際賽三連敗 逾1.3萬人入場 安達臣堅信球隊循正確方向

【明報專訊】香港足球代表隊昨晚在香港大球場友賽泰國國家隊，在13,434人入場下，縱有門將葉鴻輝力挽狂瀾，惟下半場被泰國射手鄧達攻破大門，以0：1見負，近况三連敗兼5場不勝。主教練安達臣對賽果感失望，強調球隊向正確方向發展，但承認進展比預期慢。

港足自去年9月底對緬甸隊後再於香港大球場出擊，特惠票於開賽前1小時半已售罄。世界排名147名的港足面對114位的泰國隊，正選跟上周四作客0：1負越南隊有4個變動，葉鴻輝復任正選把關，兩名中超守將勞烈斯及茹子楠傷癒復出，左閘由梁冠聰出任，聯同胞弟梁諾恆合作，加上前鋒安永佳續「擔正」，盡遣4名外流兵；泰國隊亦精銳盡出，包括日職雙星「泰國美斯」猜拿貼及素柏猜、射手鄧達及右閘米高臣等主力。

甫開賽即快上快落，開賽不足一分鐘先有港足中場黃威遠射高出，兩分鐘後輪到泰國快速反擊，隊長猜拿貼施射被葉鴻輝接實。泰國老將射手鄧達在上半場有兩次黃金機會，先在17分鐘於禁區無人看管下頭槌中楣，這名35歲巴吞聯前鋒3分鐘後門前起腳僅高出。24分鐘輪到港足反擊，陳俊樂及黃威先後直線「劏穿」泰國防線，惟均被客軍門將般普快一步出迎瓦解。戰至上半場中後段，葉鴻輝屢救險球，包括在35分鐘飛身撲出素柏猜的勁射，這名港足門神兩分鐘後再救出彼迪威的射門，半場互無紀錄。

張憙延後備入替演大港腳地標

換邊後泰國隊仍掌主導，鄧達在46分鐘再次頭槌攻門又被葉鴻輝沒收。港足戰至63分鐘失守，鄧達接應直線於窄角度快腳「篤入」，終射破葉鴻輝的十指關。落後的港足完場前10分鐘換入首為大港腳上陣的張憙延等3人傾力反撲，這名23歲翼鋒及後有次射門高出。港足末段狂攻，安永佳在補時頭鎚攻門欠力度被門將接實，然後港足一次傳中攻勢有泰國球員於禁區內疑似手球，惟球證未有示意，終負0：1。港足近5場友賽2和3負，上次獲勝已是去年9月閉門勝緬甸2：0；泰國則結束3場不勝走勢。

港足主帥安達臣對賽果感失望，「不是對球隊失望，而是對再次以0：1落敗而失望。我們有機會勝出，我覺得球隊循正確方向，進展可能較慢，但港隊亦很久未在主場擊敗強隊」。安帥稱會等待及相信總會入球及取勝，「但我們需要做到更多，泰國製造攻勢和比賽態度都比我們優勝。球隊當然想入球，但面對強隊是很困難，因此要嘗試，相信遲早會破入球荒」。他認為港足若要進步，就必須要有更多和更高強度訓練，明言不會邀約較弱隊伍友賽「刷數據」，「當然我們可約較弱對手取得入球，但如果想要進步及學習，就要面對今次交手的球隊」。

復任正選的茹子楠承認，爭取入球方面仍有待改善，「其實我們體能狀况比泰國更好，最後20分鐘都做了很多威脅攻勢，這是港隊很大的進步」。

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