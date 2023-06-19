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體育
2023年6月19日星期一
港足主場誓攻破泰國返勝軌 安達臣信麾下有力「士哥」 守將勞烈斯茹子楠傷癒候命
日職星將猜拿貼領泰軍來襲 傳今夏回流泰聯
中國女排香港站煞科負意軍 勝負各二作結
陳諾思鄭曉為女花16強止步 張家朗今爭衛冕男花亞洲冠軍
體壇快訊：梁峻榮梁嘉儒亞洲賽麥迪遜摘銀
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般費傳射領葡贏波居首 C朗獲球迷衝入場跪拜 馬帥讚更衣室領袖
英軍爭四連勝 阿諾特享受轉踢中場
意軍挫荷歐國聯奪季
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【明報專訊】（請看附圖）
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