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體育

般費傳射領葡贏波居首 C朗獲球迷衝入場跪拜 馬帥讚更衣室領袖

【明報專訊】般奴費南迪斯昨在歐洲國家盃外圍賽J組先助攻後梅開二度，令葡萄牙隊主場以3：0擊退波斯尼亞隊，賽後3戰全勝得9分排榜首。此役迎來第199場國際賽的基斯坦奴朗拿度（C朗），比賽期間被衝落球場的球迷先跪拜後抱起，則成為另類焦點。

「般費」般奴費南迪斯於44分鐘助攻葡萄牙隊友貝拿度施華，其後先在77分鐘接應後備上陣的魯賓尼維斯傳中頂入，後於補時兩分鐘射入「半窩利」，令有迪斯高掛帥的波斯尼亞隊吞3蛋而回，領前作客以2：1挫冰島隊後得7分的次席斯洛伐克隊兩分，且累積入13球和無失球均在歐國外首屈一指。不過，年初走馬上任的葡軍主帥馬天尼斯仍不滿道：「球員比賽時確滿腔熱誠，卻少了點理智。這支球隊仍有待發揮所有潛力。」

比利時僅和奧地利 夏薩特未言掛靴

惟馬天尼斯仍特別點名稱讚踢足全場的38歲隊長C朗，「他是球隊典範，乃世界球壇獨一無二的球員，在我們的更衣室裏非常重要」。另此仗比賽期間，一名手持葡萄牙國旗的球迷衝落球場先跪拜後抱起C朗，而這名艾納沙球星全程並無反抗。

馬天尼斯去年尾領軍出席卡塔爾世界盃的比利時隊，則在F組在中場奇雲迪布尼因傷缺陣下，因在21分鐘有守將奧利爾文加拉擺烏龍落後。比軍苦戰至61分鐘才憑中鋒盧卡古破網，在主場以1：1逼和奧地利隊，賽後兩戰得4分排第2，落後多踢一場的奧地利3分。

此外，世盃後已宣布退出比軍的32歲翼鋒夏薩特藉此役告別球迷。他在2008至22年間為「歐洲紅魔鬼」上陣126次入33球，曾出席3屆世盃和兩屆歐國盃。據報已與皇家馬德里「分手」的他未掛靴，或加盟來季升上比甲的莫倫貝克。

夏蘭特為挪威建功 換出後即反負

A組挪威隊藉艾寧夏蘭特在61分鐘射入12碼領前，但這名曼城前鋒於84分鐘與兩隊友被換出後，球隊先於87分鐘被蘇格蘭隊鋒將賴登戴基斯扳平，戴基斯更在兩分鐘後助攻中場堅尼麥賴恩，助球隊反勝2：1，賽後3戰得9分，領前少踢一場的格魯吉亞及西班牙隊5和6分，而挪威則3戰得1分排尾二。

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