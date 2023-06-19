體壇快訊：梁峻榮梁嘉儒亞洲賽麥迪遜摘銀

中國隊印尼羽賽奪兩冠

中國羽毛球隊昨在印尼公開賽奪下兩冠，其中陳雨菲在女單決賽以21：18、21：19挫西班牙名將馬蓮，取今季個人首冠；鄭思維／黃雅瓊則在混雙決賽以21：14、21：11輕取日本組合奪標。男單決賽方面，「一哥」丹麥的安賽龍直落兩局輕取世界二哥的主隊球手基丁安東尼封王。

馬田德國站奪今季首冠

世界電單車錦標賽（MotoGP）德國站正賽昨上演，排頭位的衛星隊Pramac西班牙籍車手佐治馬田，終以0.064秒力壓廠隊Ducati的意籍車手巴拿亞，拿下今季個人首個分站冠軍，總成績以144分續居次，追至落後榜首的巴拿亞16分。

祖連頓巴西處子戰建功

巴西隊昨晨於西班牙巴塞隆拿友賽幾內亞隊，有紐卡素中場祖連頓在國際賽「地標」即建功，加上皇家馬德里3將洛迪高高斯、艾達米列達奧及雲尼斯奧斯祖利亞的入球，以4：1大勝。值得一提的是，「森巴軍團」本仗上半場特意穿上非慣用的黑色戰衣應戰，至下半場才更換回黃色球衣，以表達反種族歧視信息。

艾拉維斯下季重返西甲

艾拉維斯昨晨在西乙升班附加賽決賽次回合，作客與利雲特互交白卷，兩回合計同樣0：0打和，結果艾軍在加時補時階段博得12碼，由畢爾包借將維拉利布利操刀命中，以1：0絕殺，相隔一季重返甲組。