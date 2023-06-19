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體育

港足主場誓攻破泰國返勝軌 安達臣信麾下有力「士哥」 守將勞烈斯茹子楠傷癒候命

【明報專訊】香港足球代表隊今晚8時在香港大球場友賽泰國隊，兩軍近期國際賽均遇連場不勝頹勢，矢志此戰爭勝。港足主帥安達臣賽前稱，縱使麾下上周四作客越南隊落敗而回，惟從中收穫信心，深信球隊有力入球。上仗因傷避戰的兩名中超守將勞烈斯及茹子楠，昨已如常操練有望今仗候命。

香港vs.泰國 香港大球場 晚上20：00開賽 票價：$160/40 now630/633台直播

港足上周四因一球具爭議的12碼，以0：1憾負應屆東南亞錦標賽亞軍越南隊，今仗轉而挑戰該賽事的冠軍泰國隊。安帥強調對越南一役吞敗只因球證爭議判決，0：0是合理戰果，惟認為該戰表現給予全隊信心，「結果是正面的，一路看得見進步，我們可跟強隊競爭，創造入球機會」。

安永佳上仗征越兩失機 將帥力撐

兩軍近戰不勝 黃洋視挑戰亞洲強隊良機

對於射手安永佳該仗兩度失機，球員生涯曾膺德甲神射手的安帥，以過來人身分開導對方，「他上仗親自創造一些機會，只是作為前鋒，在門前偶爾會有不夠運的時候，球迷不要責怪他」。隊長黃洋則說，相信港足球員都是全力以赴每一仗，希望球迷信任安永佳，入場見證他今晚為港足建功。

港足於2015及18年兩度友賽泰國隊均以0：1見負，黃洋除了上述兩戰與葉鴻輝及陳俊樂均在陣，近年亦為傑志於亞冠盃與泰超球會巴吞聯、清萊聯及泰港交手，他認為今仗將是港足挑戰亞洲強隊良機，「要準備明年亞洲盃決賽周，我們就要挑戰和嘗試擊敗更強的隊伍」。

綽號「戰象」的泰國隊，上周五作客友賽中華台北隊遭逼和2：2。該隊本月國際賽陣容中，包括效力日職川崎前鋒的中場「泰國美斯」猜拿貼，以及曾在2014至15年外借到西甲艾美利亞的巴吞聯射手「泰王」鄧達等。安達臣稱有看對手上周五的賽事直播，並已向麾下指出對手一些弱點。

連同3月不敵敘利亞及阿聯酋隊，泰國隊近3仗國際賽不勝，使巴西籍主帥波金備受壓力，他承認對上仗遭中華台北隊逼和感失望，故將會多一個理由更希望今仗爭勝，「我們明（今）仗就會作出改變。我有看港足作客越南，在坐滿對方觀眾的球場仍表現很好，我們會尊重對手，踢出比上仗有改進的表現」。

香港大球場出擊 已預售8000門票

香港大球場今早10時起提供本仗即場售票，正價票價160元，特惠票40元。足總表示，截至昨晚已預售約8000門票。

此外，港足U22今晚同時間作客再戰塔吉克U22。兩軍上周四首交鋒，港足U22憑18歲小將馬斐末段建功逼和1：1。主教練司徒文俊稱友賽輪換空間大，今仗盼能安排更多球員上陣。

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