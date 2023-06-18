明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

摩蘭特亮槍遭NBA賽會罰停25仗

【明報專訊】早前再因公開亮槍引起風波的孟菲斯灰熊球星摩蘭特，昨被NBA賽會判罰停賽25場，他可於未來30天內上訴，球員工會（NBPA）其後發聲明不滿判罰過重。

灰熊早於4月底便在季後賽西岸首圈止步，但陣中頭號球星摩蘭特卻續成焦點，皆因這名23歲控衛先是在今年3月初在個人社交網直播自己於夜店消遣期間，突拿起手槍揮動，被會方罰內部停賽逾兩周，並需接受心理輔導。未料他上月在朋友的社交網直播時，公然於車上再亮槍，即使他解釋此次僅為玩具槍，並公開為事件道歉，但聯盟終在昨日宣布，判罰他下季首25場常規賽停賽，但未來30天內可提上訴。由於禁令下他將同時被罰無薪，以其年薪計算將損失至少750萬美元（約5900萬港元）收入。

NBA球員工會及後發聲明表示：「本會認為就此次事件的嚴重性而言，相關判罰對比過往例子屬過重，我們將給予摩蘭特一切所需的協助。」

基斯保羅盼續留太陽

另外，早前曾傳鳳凰城太陽將與老將「CP3」基斯保羅分道揚鑣，但這名38歲控衛昨公開透露自己仍希望留效，但明白球隊考慮財政支出，因此「一切未有定案」。2021年與太陽簽下4年合約的CP3，未來兩年合約屬球會選項，若今夏會方選擇續約，其下季年薪將達3080萬美元（約2.4億港元）。

上 / 下一篇新聞