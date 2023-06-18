摩蘭特亮槍遭NBA賽會罰停25仗

灰熊早於4月底便在季後賽西岸首圈止步，但陣中頭號球星摩蘭特卻續成焦點，皆因這名23歲控衛先是在今年3月初在個人社交網直播自己於夜店消遣期間，突拿起手槍揮動，被會方罰內部停賽逾兩周，並需接受心理輔導。未料他上月在朋友的社交網直播時，公然於車上再亮槍，即使他解釋此次僅為玩具槍，並公開為事件道歉，但聯盟終在昨日宣布，判罰他下季首25場常規賽停賽，但未來30天內可提上訴。由於禁令下他將同時被罰無薪，以其年薪計算將損失至少750萬美元（約5900萬港元）收入。

NBA球員工會及後發聲明表示：「本會認為就此次事件的嚴重性而言，相關判罰對比過往例子屬過重，我們將給予摩蘭特一切所需的協助。」

基斯保羅盼續留太陽

另外，早前曾傳鳳凰城太陽將與老將「CP3」基斯保羅分道揚鑣，但這名38歲控衛昨公開透露自己仍希望留效，但明白球隊考慮財政支出，因此「一切未有定案」。2021年與太陽簽下4年合約的CP3，未來兩年合約屬球會選項，若今夏會方選擇續約，其下季年薪將達3080萬美元（約2.4億港元）。