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體育

離隊風波難阻麥巴比發威 傳射居功領法國大捷 歐國外3戰全勝居首

【明報專訊】近期被離隊風波纏身的巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比，昨代表法國隊出戰歐洲國家盃外圍賽似未受影響，射入12碼兼令對手擺烏龍，助球隊在B組第3輪作客3球淨勝直布羅陀隊，續全勝排榜首。至於英格蘭隊在阿歷山大阿諾特轉任中場兼建功下，作客4：0大勝馬爾他隊，同樣3戰全勝在C組居首。

去年底於世界盃飲恨奪亞無緣衛冕後，法國隊及後兩場歐國外均贏波兼不失球，惟主帥迪甘斯是役意外地改用在法甲球會朗斯有出色表現的29歲門將拜斯森巴，取代AC米蘭的邁治蘭擔正把關，為大國腳演「地標」。而「高盧雄雞」開賽僅3分鐘便由前鋒基奧特頭槌先開紀錄，並於完半場前補時階段，由麥巴比禁區內攻門「省」中對方守將手部獲判12碼，他親自操刀射入拉開比數。戰至78分鐘，麥巴比左路傳中時，主隊後衛收制不及將皮球撞入自家大門擺烏龍，最終法軍在防線未受考驗下，作客3：0輕取直布羅陀隊，在B組3戰全勝續居首。

迪甘斯賽後直言是役應可把握更多入球，希望麾下在下周二凌晨迎戰次席的希臘隊可有更好發揮。至於是役功臣麥巴比早前證實明夏約滿後不與PSG續約，據報會方正尋求今夏將其交易免人財兩失；而勢於今夏賣盤的曼聯，有傳一旦最終由卡塔爾財團入主，將會視該名24歲法國球星為收購頭號目標。

英格蘭4球大炒馬爾他

阿諾特串演中場建功獲好評

其餘賽事方面，英格蘭隊昨於歐國外C組作客馬爾他隊，先於8分鐘藉翼鋒布卡約沙卡右路傳中令對方守衛擺烏龍領先。28分鐘，是役串演中場的利物浦右閘阿歷山大阿諾特施遠程炮破網拉開比數，是他自2018年友賽美國隊以來，第2次在國際賽「士哥」。3分鐘後，哈利卡尼在禁區內博得12碼，親自操刀射入助「三獅」半場領先3球。

換邊後英軍形勢續一面倒，並於83分鐘籍對方後衛自家禁區犯手球再輸12碼，由前鋒哥林威爾遜射入「埋齋」，4蛋贈馬爾他隊後在小組3戰全勝續居首，下周二將迎戰昨主場以2：3不敵烏克蘭的北馬其頓隊。賽後英軍主帥修夫基大讚阿諾特表現稱職，「早在4星期前我已與他通話，希望他在國家隊轉任中場角色。這仗證明了他絕對有力勝任，我亦從不為此擔心」。

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