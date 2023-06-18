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體育

克羅地亞歐國聯決戰西班牙 爭隊史首冠 莫迪歷未定去留

【明報專訊】克羅地亞vs.西班牙 UEFA.tv 明晨02：45直播

歐洲國家聯賽決賽將於明晨舉行，世界排名第7的克羅地亞隊將於荷蘭鹿特丹市的飛燕諾球場，決戰世界排名第10的西班牙隊，力爭隊史首座錦標。

自從1998年在世界盃奪得季軍後，克羅地亞近25年在國際賽都有不錯表現，包括2018及2022年世盃分別奪亞、季軍，惟始終與冠軍無緣。克軍主教練戴歷賽前表示，希望球員保持冷靜，「我們再次成為足球強權，向世界展示了球隊的質素及特性，惟球員們需要保持冷靜及聰明，不要太心急，我們才有機會取勝」。惟「格仔軍」今仗將續缺少RB萊比錫中堅加華度爾，加上老將維達日前戰畢120分鐘料作輪換，是役勢由蘇達路及艾歷鎮守中路防線。

早前有報道指莫迪歷或在歐國聯後退出國家隊，但這名皇家馬德里中場稱尚未做決定，「我一直享受為克羅地亞隊效力，十分享受每一次比賽及訓練，只要還有能力幫助球隊，我就沒有理由退出」。而上仗西班牙贏波功臣祖斯奴亦稱讚莫迪歷是球員的榜樣，「在這年齡仍有心有力，確實難能可貴」。

迪拉富安迪：狂牛軍正值巔峰

至於「狂牛軍」新帥迪拉富安迪直言克軍會是難纏的對手，但認為球隊狀態正值巔峰，「克羅地亞隊會是一個棘手的對手，但麾下從沒讓我失望，他們的狀態都到達了頂峰，動力將勝過一切」。

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