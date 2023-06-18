報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
體育
2023年6月18日星期日
鄧謝配印尼賽憾負摘銅 4強不敵日本隊宿敵 仍破近兩年獎牌荒
江旻憓蟬聯亞洲劍后 兩挫韓國隊猛將 5年內三度女重稱冠
港欖衛冕15人亞洲賽 普斯決賽三達陣 率隊主場挫韓國
女長城世排聯主場不敵波蘭 開季六連勝告終
李思穎繆正賢場地亞洲賽掛銅
吳翹充亞洲賽吊環摘季
體壇快訊：科拿美國公開賽獨佔鰲頭
電視精選
克羅地亞歐國聯決戰西班牙 爭隊史首冠 莫迪歷未定去留
離隊風波難阻麥巴比發威 傳射居功領法國大捷 歐國外3戰全勝居首
摩蘭特亮槍遭NBA賽會罰停25仗
足壇快遞：李城聘曼城助教掌帥
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
鄧謝配印尼賽憾負摘銅 4強不敵日本隊宿敵 仍破近兩年獎牌荒
江旻憓蟬聯亞洲劍后 兩挫韓國隊猛將 5年內三度女重稱冠
港欖衛冕15人亞洲賽 普斯決賽三達陣 率隊主場挫韓國
女長城世排聯主場不敵波蘭 開季六連勝告終
李思穎繆正賢場地亞洲賽掛銅
吳翹充亞洲賽吊環摘季
體壇快訊：科拿美國公開賽獨佔鰲頭
電視精選
克羅地亞歐國聯決戰西班牙 爭隊史首冠 莫迪歷未定去留
離隊風波難阻麥巴比發威 傳射居功領法國大捷 歐國外3戰全勝居首
摩蘭特亮槍遭NBA賽會罰停25仗
足壇快遞：李城聘曼城助教掌帥
鄧謝配印尼賽憾負摘銅 4強不敵日本隊宿敵 仍破近兩年獎牌荒
江旻憓蟬聯亞洲劍后 兩挫韓國隊猛將 5年內三度女重稱冠
港欖衛冕15人亞洲賽 普斯決賽三達陣 率隊主場挫韓國
女長城世排聯主場不敵波蘭 開季六連勝告終
李思穎繆正賢場地亞洲賽掛銅
吳翹充亞洲賽吊環摘季
體壇快訊：科拿美國公開賽獨佔鰲頭
克羅地亞歐國聯決戰西班牙 爭隊史首冠 莫迪歷未定去留
離隊風波難阻麥巴比發威 傳射居功領法國大捷 歐國外3戰全勝居首
摩蘭特亮槍遭NBA賽會罰停25仗
足壇快遞：李城聘曼城助教掌帥
prev
next