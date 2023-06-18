女長城世排聯主場不敵波蘭 開季六連勝告終

中國女排過去3次碰上波蘭隊均以局數3：0取勝，昨仗首局初段雙方拉成均勢，中段波軍打出一段8：3攻勢拉開，終以25：20先拔頭籌。次局波蘭隊初段先拉開8：3，及後雖曾被中國隊追和，但終仍以25：23再下一城。波軍第3局再以25：22取勝，直落3局輕取中國隊，報卻近3次交手落敗之仇，同時以3勝1負結束香港站，自由人史坦素則獲選為最受歡迎球員。

今季六連勝告終後，中國隊隊長袁心玥認為自己攔網做得不夠好，但仍有信心在今晚的分站煞科戰挫意大利，「今（昨）天自己攔網做得不夠好，高和快的轉換有待改善，但意大利是另一支球隊，我們會根據她們的特點做準備」。

世界排名第4的意大利隊憑隊長施娜攻下全場最高26分，局數3：2險勝世界排名低9名的荷蘭隊，在香港站取三連勝。落敗的荷軍將於今午1時30分對保加利亞隊。

意軍三連勝 今香港站煞科鬥中國隊

另外，連輸兩場的多米尼加共和國隊昨在頭場以局數3：2險勝加拿大隊，取得在香港站的首勝，將於今午5時與土耳其隊一決高下。而加拿大隊以1勝3負結束香港站。