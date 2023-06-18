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體育

江旻憓蟬聯亞洲劍后 兩挫韓國隊猛將 5年內三度女重稱冠

【明報專訊】一連6日的亞洲劍擊錦標賽昨於中國無錫開鑼，香港劍擊隊由世界一姐江旻憓領銜出擊，力爭衛冕的她在個人賽一路晉級，終在決賽以15：4大勝世界排名第2的韓籍勁敵宋世羅，繼2018及2022年後再奪金牌。至於港隊男將羅浩天昨在佩劍個人賽力戰至4強止步，摘下銅牌，是相隔9年再有港將在此項目奪牌。

上屆亞洲賽金牌得主江旻憓，偕佘繕妡、陳渭泠和連翊希出戰女重個人賽，4人皆在小組賽脫穎而出，當中「世一」江旻憓在小組以5勝1負，於首圈輪空下直入32強，先以15：9挫泰籍劍手，再於16強以15：5輕取新加坡小將許渼薈。

江旻憓在8強面對國家隊好手朱明葉，在第3局初段仍領先8：4，惟對方不斷施壓，打出一波5：1攻勢，在最後40秒扳平；不過這名港隊星將在「決一劍」時冷靜應戰，終以10：9刺走對方。殺入4強後面對韓籍前世界一姐崔仁晶，開賽初段打得保守，首節落後2：3，但及後沉穩作戰，其間憑防守反擊連奪5分，戰畢次局反超9：5。決勝局戰况緊湊，對手一輪急攻曾連取3分追近比數，但江旻憓末段出手果斷，終贏15：11。

決賽面對世界排名第2的韓籍勁敵宋世羅，江旻憓在這場「世界最強」對決中，開賽初段穩守突擊，首局領先4：1之餘，更逐漸控制戰局，頻頻搶攻得手，反觀宋世羅只得1次「單燈」得分，次局將領先優勢擴大至11：3。而決勝局對方急於搶分，江旻憓看準時機多次反擊得手，終以15：4再下一城，衛冕亞洲冠軍。

其餘港將方面，佘繕妡昨戰至8強以「決一劍」僅負崔仁晶止步，無緣繼2018年再奪亞洲個人賽獎牌。而上屆銅牌得主陳渭泠，64強先以15：3大勝中華台北隊的施卉柔，惟32強面對新加坡隊的可麗雅，領先13：9下未能把握機會，遭對方扳平14：14，終以一劍飲恨出局。連翊希在32強則以8：15不敵李慧仁出局。她們將連同江旻憓在後日轉戰女重團體賽。

羅浩天掛銅 港男佩隔9年首牌

「對我和佩劍隊是個肯定」

另外，前日31歲「牛一」的羅浩天，昨在男子佩劍個人賽一路過關斬將，包括在8強以15：13勇挫世界排名第9的韓籍星將吳尚旭，但4強不敵最終摘金的伊朗隊好手柏迪文，在不設季軍戰下摘銅，是香港佩劍隊自2014年的林衍聰後，相隔9年首面亞洲個人賽獎牌。

羅浩天賽後接受本報訪問時表示，今年上任的韓籍教練李旭宰令自己改變打法，而昨仗8強他進入「忘我境界」，對於能擊敗吳尚旭感激動，「這面個人賽獎牌，對我和佩劍隊也是個肯定。之後在團體賽當然想有好成績，但我們更應專注當下，打好每一劍」。

港隊今日將有鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄征戰女子花劍個人賽；方凱申、吳浩天、何瑋桁及周澤軒則在男子重劍個人賽爭成績。

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