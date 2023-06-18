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體育

鄧謝配印尼賽憾負摘銅 4強不敵日本隊宿敵 仍破近兩年獎牌荒

【明報專訊】香港羽毛球混雙拍檔鄧俊文／謝影雪昨於印尼公開賽混雙4強，與日籍2號種子渡邊勇大／東野有紗激戰一小時，終以局數1：2憾負無緣決賽，但「鄧謝配」在不設銅牌戰下，仍能自2021年後再踏世巡賽頒獎台。

首局力戰至「刁時」惜敗

鄧俊文／謝影雪在印尼公開賽混雙連過3關，先後擊敗韓國隊8號種子、東道主組合和荷蘭隊，相隔兩年再於世巡賽殺入4強。昨面對日籍宿敵渡邊勇大／東野有紗，「鄧謝配」開賽初段慢熱，一度落後1：7，不過兩人沉着應戰，逐步收窄差距至7：8。日本隊稍佔上風，但港將力追至18：18平手，惟「刁時」下僅負20：22。

這對香港首席混雙組合在次局背水一戰，鄧俊文在後場左飛右撲，多次重板殺球得分，加上謝影雪在網前亦有穩定發揮，以21：11扳平局數。「鄧謝配」在決勝局初段打得手緊，連失5分下落後5：12，但兩人盡展韌性，多次飛身救球，一度追至15：16。惟二人難擋渡邊勇大及東野有紗隨後連番殺球，終以16：21吞敗，激戰一小時後終以局數1：2落敗，4強止步收穫銅牌，但也打破近兩年的世巡賽獎牌荒。

陳雨菲力克安洗瑩 今決戰馬蓮

安賽龍男單輕取帕萊晉決賽

女單4強方面，中國隊名將陳雨菲昨以直落兩局21：8、21：17擊敗世界排名第2的韓籍新星安洗瑩，今將與西班牙名將馬蓮爭冠。

至於男單丹麥籍「世一」安賽龍昨直落兩局輕取印度的帕萊，將鬥今晨基丁安東尼與李詩灃的勝方。

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