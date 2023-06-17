體壇快訊：港欖迎韓爭亞洲冠軍

飛鷹創辦人鄭學來離世

香港籃球聯賽男子甲一組球隊飛鷹日前公布，飛鷹體育會創辦人、前香港籃球代表隊成員鄭學來周四在睡夢中安詳離世，享年69歲。多名球壇中人在網上發文致哀，包括現任飛鷹主帥呂楚威感激對方多年來的提攜。

楊曉威美公開賽暫列榜末

美國高爾夫球公開賽昨於洛杉磯鄉村俱樂部開打，東道主好手科拿及舒費利在首日打出低標準8杆的62杆，以1杆優勢刷新賽會紀錄，並列榜首，而初戰這項PGA大滿貫的20歲港將楊曉威，則打出高標準9杆的79杆，敬陪末席。至於美籍球手布恩斯及法國隊的帕雲，在第15號洞成功一杆入洞。

26歲車手環瑞賽墜谷亡

瑞士車手Gino Mader周四在環瑞士公路賽第5站與美籍車手Magnus Sheffield相撞並墜入峽谷，兩人隨即被送院搶救，惟Mader翌日證實不治，終年26歲。賽會一度將第6站賽事暫停，隨後宣布車手將一起完成最後20公里，悼念這名效力巴林勝利隊的車手。

運動家勢遷址賭城

美國內華達州參議院日前批出3.8億美元（約29.7億港元）興建棒球場的公共建設基金，意味位於加州奧克蘭的MLB球會運動家，遷至拉斯維加斯的計劃邁進一大步。而奧克蘭球迷則在場內高舉「出售」紙牌，盼球隊老闆約翰費沙（John Fisher）出售球隊，使運動家可留在灣區。