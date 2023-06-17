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體育

中國女排反勝保軍六連捷 李盈瑩轟18分 稱及時調整脫逆境成關鍵

【明報專訊】休兵兩日的中國女排，昨晚在FIVB世界女排聯賽香港站壓軸登場，在接近8成入座率的香港體育館（紅館）迎戰保加利亞隊。「女長城」在先輸一局下，憑李盈瑩轟下全場最高的18分，終以局數3：1反勝，拿下今季聯賽六連勝，將於今晚8時半鬥波蘭隊。

中國隊昨仗較為慢熱，多次扣殺被封，反觀保加利亞隊多次強攻得手，更有瑪蓮露娃單局取得8分，令「女長城」首局意外先輸20：25。不過，中國隊在全場球迷打氣下，及時調整並於次局回勇，李盈瑩和刁琳宇先後發球得分，助球隊開局領先6：1。王媛媛及鄭益昕網前防守不俗，加上李盈瑩在末段在網前頻頻重扣得手，領軍打出一波6：0攻勢，領軍以25：7扳平。

波蘭不敵荷蘭連勝告終 今鬥女長城

中國隊在第3局續領放，上場傷出的龔翔宇在尾段上場，虛攻得手助球隊以25：10勝出引來全場歡呼；擁主場優勢的「女長城」再贏25：15，以局數3：1反敗為勝，在香港站兩戰全勝。

中國隊主攻手李盈瑩賽後表示：「我們有想過今（昨）天會有不順利，但球隊做得好的一點是，首局面對短暫的逆境，全隊上下也沒放棄，調整得非常快，主動衝擊對手。」

首局僅得2分，但全場攻下18分的李盈瑩期望自己入局更快，她預計今晚面對波蘭隊也是硬仗，「相信明（今）天會遇到很大困難，但無論順境逆境，我們都要全力以赴，打一場好比賽」。而多米尼加共和國隊在頭場1時半加拿大隊，而昨擊敗波蘭，終止對方六連勝走勢兼打開勝門的荷蘭隊，將於5時正硬撼衛冕的意大利隊。

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