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體育

鄧謝配印尼賽闖4強 相隔兩年再踏世巡頒獎台 今爭入決賽

【明報專訊】港隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪昨於印尼羽毛球公開賽再下一城，激戰逾一小時下險勝荷蘭隊闖4強，將與日籍2號種子渡邊勇大／東野有紗爭入決賽。由於賽事不設季軍戰，「鄧謝配」將肯定自2021年後再於世巡賽踏上頒獎台。

隨着其他港將均在印尼公開賽次圈止步，鄧俊文／謝影雪成港隊獨苗，兩人昨在混雙8強面對荷蘭隊的羅賓達比寧／碧姬時開局欠順，但中段連取4分反超11：7，及後再頂住壓力一口氣拿下5分，以21：15先拔頭籌。

擊敗荷蘭組合後激動跪地

4強惡鬥日本隊老對手

次局戰况緊湊，鄧俊文／謝影雪早段連得6分，一度領先16：12，惟對手韌力十足扳平19：19，「鄧謝配」錯失3個賽點，戰至「刁時」僅負23：25。港將在第3局難擋對方重板狂轟，曾落後7：14，但隨後及時調整並打出一波9：0攻勢，終以21：18勝出，激戰69分鐘下以局數2：1晉級4強，肯定自2021年後再於世巡賽贏得獎牌。二人在獲勝一刻難掩激動，兩人先後跪地歡呼，謝影雪更數次低頭掩面；這名女將近年飽受傷患困擾，她去年10月曾因右肩甩骹而休戰，至今年年初的大馬羽賽才於國際舞台復出。

「鄧謝配」今午將與日籍2號種子渡邊勇大／東野有紗爭入決賽，雙方近年多次交手，包括在東京奧運銅牌戰，當時「鄧謝配」以局數0：2飲恨，與獎牌擦身而過。至於混雙另外兩支4強組合均由中國隊包辦，由頭號種子鄭思維／黃雅瓊，面對6號種子的馮彥哲／黃東萍。

安洗瑩鬥陳雨菲爭入女單決賽

安賽龍輕取周天成晉男單4強

女單8強方面，早前在新加坡賽封后的韓籍2號種子安洗瑩，以局數2：1力克中國隊的何冰嬌，今將與另一中國隊好手陳雨菲爭入決賽。而世界一姐的日籍名將山口茜，則在8強以局數1：2反負泰籍球手拉特查諾，後者晉級後將鬥西班牙的馬蓮。

至於養傷1個月後復出的丹麥籍世界一哥安賽龍，繼上圈輕鬆晉級後，昨再於男單8強直落兩局輕取世界排名第3的中華台北隊好手周天成，今與早前於次圈淘汰港將伍家朗的印度球手帕萊爭入決賽。而另一場4強則會由中國隊的李詩灃面對主場出戰的世界二哥基丁安東尼。

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