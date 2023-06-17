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體育
2023年6月17日星期六
狂牛得意闖歐國聯決賽 祖斯奴奠勝 決戰克羅地亞爭冠
葡萄牙爭連勝 施華讚馬帥帶來轉變
失機無損信心 安永佳向前看 港足作客未入球憾負 獲越媒讚表現更佳
香港西甲足校辦慈善賽助小將追夢
金塊丹佛市勝利巡遊 約基治尋回FMVP獎盃
卡國財團收購曼聯佔先機 作價逾60億美元
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中國女排反勝保軍六連捷 李盈瑩轟18分 稱及時調整脫逆境成關鍵
江旻憓張家朗領銜港隊亞洲賽劍指獎牌
體壇快訊：港欖迎韓爭亞洲冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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