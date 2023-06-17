金塊丹佛市勝利巡遊 約基治尋回FMVP獎盃

準NBA狀元雲班耶馬法甲奪亞

金塊早前於NBA總決賽以場數4：1擊敗邁阿密熱火，奪得隊史首座總冠軍，大軍昨於丹佛市中心舉行勝利巡遊，獲數以十萬計民眾夾道同歡。主帥米高馬龍昨難掩興奮心情，受訪時直言：「這是人生最美妙的時刻之一，民眾的熱情和愛戴，是這球隊47年來建立的一切，而我相信球隊仍可爭取更多冠軍。」至於陣中頭號球星約基治日前曾向美媒透露遺失FMVP獎盃，但最終證實職員已為其尋回，並在昨日的巡遊與總冠軍獎盃一同隨行。

另外，本年度NBA選秀會將於下周五舉行，已幾近篤定以狀元身分加盟聖安東尼奧馬刺的法籍中鋒雲班耶馬，昨於法甲總決賽第3戰雖攻入並列全場最高22分，但大都會98仍以85：92告負，造就摩納哥場數贏3：0封王。

米高佐敦完成黃鋒賣盤

另外，「籃球之神」米高佐敦正式出售夏洛特黃鋒，結束了他在球會長達13年的班主身分。至於今屆無緣衛冕的金州勇士，據報已與昔日舊將鄧里維達成共識，將由其接任球隊總經理一職，頂替早前離任的麥爾斯。