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體育

失機無損信心 安永佳向前看 港足作客未入球憾負 獲越媒讚表現更佳

【明報專訊】香港足球代表隊前晚作客友賽僅因一球爭議12碼以0：1負越南隊，當中兩度錯失入球良機的安永佳稱前鋒不會因而失去信心。不過，有越南傳媒向本報讚賞港足是役表現比越南更好。港足昨午返港，今起備戰後晚於香港大球場友賽泰國隊。

明報記者 余瑋 越南海防直擊

港足連同3月底友賽新加坡隊時，只憑對方擺烏龍取得入球，港足球員已連續4仗未能建功。其中前鋒安永佳是役兩度門前失機，包括單刀被越南門將鄧文林擋出，這名今季領先中甲射手榜的26歲鋒將也感失望，「但最好的前鋒有時都會錯失機會，最重要是保持信心，繼續向前看」。這港足型男賽後右眼附近有紅腫，他未太在意是否比賽時被對手打中，笑言若踢足球無這些傷痕，或代表未盡全力。

謝家榮大港腳初戰「重新出發」

至於首為大港腳上陣的謝家榮，對越南正選把關發揮神勇，包括下半場尾段飛身撲救贏得掌聲。賽後更有多名小球迷或青年留在球場要求他簽名或合照。家榮承認面對這樣高強度比賽，體能有少許跟不上，但很享受其中。這名23歲門將於2021年底代表港足U23赴日出賽犯「醉酒風波」，被罰停召港隊一年，如今獲港足主帥安達臣信任徵召更獲派上陣，他稱經歷種種後，現在也算是「重新出發」。

賽後有越南足球記者向本報記者讚賞港足是役表現出色，指出有4次入球機會，甚至說「港隊今場表現比越南更好」。他認為越南在新主帥杜斯亞首次領軍下，明顯球員要適應，「我認為新教練試圖改變戰術用新的踢法，由以往快速反擊轉為重視控球，爭取更多攻勢，但首仗表現明顯不夠好」。

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