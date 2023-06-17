狂牛得意闖歐國聯決賽 祖斯奴奠勝 決戰克羅地亞爭冠

迎來接掌西班牙隊後第3仗的迪拉富安迪，是役正選陣容與上一戰於3月不敵蘇格蘭隊的歐洲國家盃外圍賽，有多達8個正選變動，其中4人防線及門將更全數更換，其中早前助西維爾奪得歐霸冠軍、相隔3年再獲重召的37歲右翼衛捷西斯拿華斯獲擔正機會。而意大利隊主帥文仙尼是役亦改踢3後衛陣式，由已預告在明夏掛靴的36歲隊長邦路斯領銜鎮守中路。

開賽3分鐘，意軍門將於後場傳予自家禁區頂的邦路斯，惟後者未能及時控制皮球，被兩名對手連番截擊後失球，讓「狂牛軍」翼鋒耶利米賓奴輕鬆近門射入先開紀錄。11分鐘，意軍前鋒「小王子」尼高路辛尼奧路於禁區接應長傳後，球不着地第一時間抽射雖然「撻Q」，但皮球直撞西班牙守衛拿洛文特的手部，球證判罰12碼，並由射手恩莫比尼操刀中鵠扳平，雙方各一言和完半場。

換邊後西班牙隊雖續採主動佔據較多控球，但不時憑反擊突襲的意軍，於65分鐘幾乎得手，殺入禁區的中場大衛法迪斯接應左路傳中，無人看管下近門撞射，但被敵軍門將烏尼西蒙撲出。88分鐘，西班牙憑早前以一記遠射助曼城於歐聯決賽奠勝的中場洛迪卡斯簡迪，再於禁區外施遠程炮，皮球接連「省」中兩名意軍球員後，造就後備上陣僅4分鐘的前鋒祖斯奴近門輕鬆射入，助「狂牛軍」以2：1險勝意大利隊殺入決賽，將在後日凌晨與早前挫東道主荷蘭隊的克羅地亞隊爭冠。

迪帥認仍處重整期

文仙尼嘆意軍缺頂級前鋒

賽後迪拉富安迪表示：「己隊仍需要時間，在這重整期慢慢尋找最佳的陣容及踢法，從上次不敵蘇格蘭隊後，我們明顯透過訓練中找到些得着。」而間接功臣的洛迪則稱：「這場勝利對球隊很重要，但面前仍有最後一關，克羅地亞隊的實力毋庸置疑，且我們亦不常交手，預料將是一場非常難踢的決戰。」

至於意軍主帥文仙尼則坦言目前意大利缺少頂級前鋒，「這令我們在進攻上受到不少限制，但麾下發揮我已很滿意，且中後場也有不少年輕球員證明了實力，整體來說是正面的」。