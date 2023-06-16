英超下季賽程出爐 高柏尼領般尼首擊倒戈曼城

盧頓初戰英超作客白禮頓

比寧咸亮相皇馬 披偶像施丹5號戰衣

剛過去一季成就「三冠王」的曼城於下屆英超率先登場，在揭幕戰作客由曼城前隊長高柏尼領軍的上屆英冠盟主般尼，是雙方去季英格蘭足總盃8強後再碰頭，當時「藍月」於主場6：0大勝。至於初戰英超的盧頓，首輪作客近季表現突出的「黑馬」白禮頓，後者日前落實37歲前利物浦中場占士米拿免費加盟，簽約1年。

其餘賽事方面，今夏換上新帥普捷天奴的車路士，首擊將主場惡鬥利物浦。而近期由普斯迪高路接掌的熱刺，首輪將作客上季緊隨其後的賓福特。上季亞、季軍的阿仙奴及曼聯，則在首戰分別迎戰諾定咸森林及狼隊。正積極引援的「兵工廠」，近期與車路士前鋒夏維斯及韋斯咸中場迪格蘭賴斯扯上關係，據報會方已出價8000萬鎊（約7.9億港元）及附加條款求購賴斯，惟已被「鎚仔幫」拒絕。

另外，已由多蒙特轉投皇家馬德里的英格蘭隊中場祖迪比寧咸昨舉行加盟記者會，將穿起偶像施丹昔日的5號戰衣，他對此表示無比榮幸，但強調將踢出屬於自己的風格，助球隊在所有賽事爭冠。