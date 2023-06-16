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體育

克羅地亞晉歐國聯決賽 莫迪歷八面玲瓏居功 領軍加時挫荷蘭

【明報專訊】37歲的莫迪歷昨在歐洲國家聯賽4強先博得12碼、後交出助攻和射入極刑，助克羅地亞隊激戰120分鐘後，作客以4：2反勝荷蘭隊，繼2018年世界盃後，再於國際大賽坐亞望冠。

荷蘭憑當耶爾馬倫於34分鐘開紀錄領前半場。54分鐘，克羅地亞隊長莫迪歷在「橙軍」禁區博得12碼，由隊友卡馬歷操刀扳平。克軍的柏沙歷及荷蘭的路亞蘭治，其後分別在72分鐘和補時5分鐘建功，令兩軍各二言和須加時作賽。

獲主帥戴歷讚「可助球隊封王」

莫迪歷先在98分鐘助攻般奴柏高域，後於116分鐘主射極刑中鵠，助克軍反勝4：2，將決戰西班牙或意大利隊。「格仔兵」主帥戴歷稱讚莫迪歷「就是那個可助球隊破天荒在國際賽封王的球員」，但坦言對方將在決賽後決定是否續戰國際賽。

法國歐國外中立場鬥直布羅陀

歐洲國家盃外圍賽明晨舉行多場比賽，B組「一哥」的應屆世盃亞軍法國隊將在中立場葡萄牙「作客」直布羅陀隊，守將伊巴希馬干拿迪賽前透露，前鋒基利安麥巴比未受或離巴黎聖日耳門一事影響。至於領前C組的英格蘭隊作客馬爾他隊方面，協助曼城成就三冠王的菲爾科頓和基亞利殊等5將已歸隊，但後者坦承近日接連出席多個慶祝活動，弄致身心疲憊，故此「藍月」眾將是役未必上陣。

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