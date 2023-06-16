輸爭議12碼 港足友賽憾負越南 安永佳作客兩失機 安達臣稱對未入球感困惑

明報記者 余瑋 越南海防直擊

世界排名147位的港足昨在越南海防市出賽，首次穿上3月推出的白色作客新球衣出戰，安達臣在正選陣容首安排23歲門將謝家榮演大港腳「地標」，其餘10名球員有9人跟3月底主場對新加坡隊相同，當時因球會合約問題未入選的陳俊樂復任正選，伙隊長黃洋鎮守中場。

越南隊此役有法籍日本隊前帥杜斯亞首領軍，早前與法乙FC波城解約的球星中場阮光海，聯同曾效日職大阪櫻花的門將鄧文林及短暫借至荷甲海倫芬的左閘段文厚領軍，惟外流日職FC橫濱的阮公鳳及韓乙首爾依戀的阮文全則未入名單。

敵軍星將阮公鳳阮文全未入名單

安永佳單刀被撲出 左腳勁射中楣

綽號「金星勇士」的越南隊，在Lach Tray體育場獲逾2.9萬名球迷入場，形成一片「紅海」助威，早段掌握過半控球權，但港足堅持逼搶踢法下未至捱打，更在21分鐘獲黃金機會，安永佳接應陳俊樂頭槌後壓過敵衛單刀，他未橫傳予在旁更多空位的孫銘謙，選擇射門後被鄧文林撲出失機。這名效力中甲廣西平果哈嘹的射手於7分鐘後再於禁區內左路勁射中楣彈出。

戰至31分鐘，港足因艾里奧禁區內以胸口撞跌入楔的阮光海，被馬來西亞籍球證判罰12碼，越南隊長桂玉海操刀中鵠打開紀錄。港足之後有黃洋遠射被回防的桂玉海門前救駕，半場落後一球。

越南隊換邊後續搶攻，阮海輝於51分鐘右路傳中，港足後衛梁諾恆解圍「撻Q」，幸謝家榮及時撲走化險為夷。港足及後陸續換入胡晉銘、鞠盈智、潘沛軒、陳肇鈞和艾華傾力反撲但無功而還。主隊於84分鐘有力擴大比數，但范春孟左腳勁射再被謝家榮飛身救出後中楣，後者隨即抽筋退下火線，由葉鴻輝代為把關。港足終未能平反一球敗局，令安達臣延續4場不勝走勢。

安達臣賽後稱球隊除開賽入局慢，之後表現非常好，對被罰12碼感憤怒，「我們做到壓逼，上半場都有5個機會」。他提及3月友賽馬來西亞隊亦有製造入球機會，但仍負0：2，故再對未能入球感困惑，「這次我們面對亞洲更好球隊，是有力拉近比數，要承認未能入球是己隊最大弱點，但我們不能買前鋒，要在現時陣容解決問題，不過我承諾不久將來會製造到入球」。

小將馬斐建功 港足U22作客逼和塔吉克

至於同一時間作客塔吉克的港足U22，憑傑志U18前鋒馬斐末段建功，以1：1逼和塔吉克U22，兩軍將於下周一再度交手。