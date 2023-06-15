體壇快訊：金牛下月初迎NBL地標戰

【明報專訊】中國籃球協會昨於北京舉行記者會，宣布香港金牛籃球隊成為首支獲准參加全國男子籃球聯賽（NBL），並以香港為主場的球隊，中國籃球協會主席姚明及香港籃總主席陳瑞添等皆有出席。香港金牛除了梁兆華及楊睿騏等5名港將，亦有曾效力東方的外援迪加拿，球隊在7月2日的NBL揭幕戰，將於修頓迎戰上屆冠軍廣西威壯。
富邦勇士PLG三連霸
台灣職業籃球聯賽（P.League+）昨晚舉行總決賽第6戰，兩屆盟主台北富邦勇士在外援强森及41歲老將林志傑分別貢獻27分及23分下，在第3節把優勢擴大，以118：104擊敗新北國王，場數贏4：2實現三連霸。強森賽後更獲頒決賽最有價值球員（FMVP）。
黃金騎士創隊6季贏NHL
維加斯黃金騎士昨憑右翼鋒馬克士東連中三元下，在北美冰球聯盟（NHL）史丹利盃決賽第5戰以9：3大勝佛羅里達美洲豹，在7場4勝的系列賽以場數4：1挫對手，創隊6季即首次奪標，創下聯盟球隊組軍最快奪冠紀錄。巧合的是，黃金騎士不但與新科NBA總冠軍丹佛金塊一樣以常規賽西岸第一姿態首封王，在決賽更同樣擊敗來自佛羅里達的東岸第8球隊。
基茲奧斯復出戰負吳易昺
澳洲籍網壇「壞孩子」基茲奧斯本年1月膝傷開刀後，休養5個月昨於斯圖加特公開賽復出，惟狀態未足下直落以5：7、3：6不敵中國球手吳易昺，在首圈止步，晉級次圈的吳易昺則收穫職業生涯首場草地賽勝仗。至於養傷20個月的33歲日本球手錦織圭，則在波多黎各舉行的加勒比海公開賽直落兩盤擊敗美國籍對手，復出首戰旗開得勝。