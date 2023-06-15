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體育
2023年6月15日星期四
港足挑燈征強敵越南 安達臣冀亞洲盃前續進步 陳俊樂望盡力施壓
越南新帥杜斯亞地標 讚港足拼勁十足
港風帆隊4將戰亞運 港大地理模擬技術如「考試前先看答案」
港隊兩混雙印尼賽晉級 李卓耀出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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