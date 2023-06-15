衛冕意大利世排聯香港站響頭炮 土耳其向荷蘭派3蛋

世界排名第4的意大利隊於首周賽事錄得1勝3負，昨對上世界排名16的保加利亞隊，開局雙方勢均力敵，及至中段，意軍打出6：1的攻勢拉開比分，末段再憑妮華卡蘿及施娜連番強攻，助球隊以25：17先拔頭籌。次局意軍雖有較多失誤，但仍以25：19勝出。雙方在第三局拉鋸，但意軍終仍險勝25：23，直落3局勝出。

意軍隊長施娜此仗貢獻10分，賽後獲選為最佳球員的她直言很享受在港作賽，「香港的觀眾十分投入比賽，從不會安靜下來，每次來這裏我都很開心」，主教練馬贊提大致滿意球隊表現，但稱球隊仍需打得更進取。

尾場土耳其與荷蘭隊首局戰况激烈，土軍終在首局「刁時」險勝31：29；雖然土軍次局一度落後6分，但及後打出一段16：4攻勢，反勝25：19。土軍及後在第3局未受太大考驗下，順利以25：15再下一城，以局數3：0勝出。

另外，保加利亞隊於今午1時半鬥加拿大隊，波蘭隊將於下午5時迎戰土軍，多米尼加共和國隊則在尾場晚上8時半碰意軍。