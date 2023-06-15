港足挑燈征強敵越南 安達臣冀亞洲盃前續進步 陳俊樂望盡力施壓

明報記者 余瑋 越南海防直擊

越南vs.香港 晚上20：30開賽

世界排名147位的港足，今晚8時30分在越南海防市的Lach Tray體育場友賽排95名越南隊，近3次對壘皆負（見下表），上次獲勝為2013年亞洲盃外圍賽，憑陳偉豪絕殺在主場小勝1：0。

昨舉行兩隊賽前記者會，獲兩地共超過50名傳媒出席。安達臣樂見港足可跟排名高52名的越南這類亞洲強隊交手，以準備明年1月的亞洲盃決賽周，「我們可約戰較弱對手，但我好希望球隊透過對越南和泰國這些強隊取得經驗，從而有更大進步，包括執行進攻戰術及閱讀球賽方面，這當然不是易事，離亞洲盃決賽周還有數個月，我們會在每場比賽努力學習和進步」。

中超兵勞烈斯茹子楠缺陣

胡晉銘憶亞青外對手高兩班

安達臣在亞洲執教多年，除了朝鮮隊，在韓職仁川聯時曾與越南前鋒阮公鳳共事半季。他讚揚越南前帥朴恆緒此前領軍取得成功，但未知現由日本隊前帥杜斯亞接手後，戰術有否改變。軍情方面，兩名中超兵勞烈斯及茹子楠昨雖有參與賽前操練，但前者只輕舒腳頭。安帥證實二人因傷料缺陣，期望他們下周一主場迎戰泰國隊可候命，「勞烈斯腿筋有些問題，明（今）天應不能上陣；茹子亦不會在正選陣容」。

至於相隔近一年將再披港足戰衣的27歲中場陳俊樂，過去在2013年U19亞青盃外圍賽，以及2016年友賽性質的緬甸AYA銀行盃均對過越南，其中2013年一仗曾跟阮公鳳及阮文全等現役國腳交手，「樂仔」仍記得當年被大炒1：5，「當時以為自己球隊踢得不好，之後看他們擊敗澳洲，真的好勁」。他承認雙方水平相差甚遠，「越南球員整體技術和用球能力都很強，踢法由青年軍起已集中一班球員練，很多球員可外流也是關鍵，可能這樣令進步更快」。樂仔期望是役執行教練部署，盡力向對手施壓，「要嘗試做多點逼搶影響他們組織進攻和減少控球時間」。

在2013年亞青外曾與越南交手的，還有中場胡晉銘，他亦對該仗記憶猶新，「這是我首次代表港足踢大型比賽，仍記得當年越南踢法已好成熟，擊敗澳洲的表現歎為觀止，之後我們落場交手，感覺與他們級數差一兩班也不誇張」。