明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足挑燈征強敵越南 安達臣冀亞洲盃前續進步 陳俊樂望盡力施壓

【明報專訊】香港足球代表隊今晚作客友賽越南國家隊，港足主教練安達臣昨稱相比約戰弱旅，寧選擇越南這種亞洲強敵，從而可令港足有更大進步，但透露兩名中超守將勞烈斯及茹子楠均有傷料缺陣。過去曾與越南交手的中場陳俊樂承認雙方水平有一定差距，惟會盡力向對方施壓。

明報記者 余瑋 越南海防直擊

越南vs.香港 晚上20：30開賽

世界排名147位的港足，今晚8時30分在越南海防市的Lach Tray體育場友賽排95名越南隊，近3次對壘皆負（見下表），上次獲勝為2013年亞洲盃外圍賽，憑陳偉豪絕殺在主場小勝1：0。

昨舉行兩隊賽前記者會，獲兩地共超過50名傳媒出席。安達臣樂見港足可跟排名高52名的越南這類亞洲強隊交手，以準備明年1月的亞洲盃決賽周，「我們可約戰較弱對手，但我好希望球隊透過對越南和泰國這些強隊取得經驗，從而有更大進步，包括執行進攻戰術及閱讀球賽方面，這當然不是易事，離亞洲盃決賽周還有數個月，我們會在每場比賽努力學習和進步」。

中超兵勞烈斯茹子楠缺陣

胡晉銘憶亞青外對手高兩班

安達臣在亞洲執教多年，除了朝鮮隊，在韓職仁川聯時曾與越南前鋒阮公鳳共事半季。他讚揚越南前帥朴恆緒此前領軍取得成功，但未知現由日本隊前帥杜斯亞接手後，戰術有否改變。軍情方面，兩名中超兵勞烈斯及茹子楠昨雖有參與賽前操練，但前者只輕舒腳頭。安帥證實二人因傷料缺陣，期望他們下周一主場迎戰泰國隊可候命，「勞烈斯腿筋有些問題，明（今）天應不能上陣；茹子亦不會在正選陣容」。

至於相隔近一年將再披港足戰衣的27歲中場陳俊樂，過去在2013年U19亞青盃外圍賽，以及2016年友賽性質的緬甸AYA銀行盃均對過越南，其中2013年一仗曾跟阮公鳳及阮文全等現役國腳交手，「樂仔」仍記得當年被大炒1：5，「當時以為自己球隊踢得不好，之後看他們擊敗澳洲，真的好勁」。他承認雙方水平相差甚遠，「越南球員整體技術和用球能力都很強，踢法由青年軍起已集中一班球員練，很多球員可外流也是關鍵，可能這樣令進步更快」。樂仔期望是役執行教練部署，盡力向對手施壓，「要嘗試做多點逼搶影響他們組織進攻和減少控球時間」。

在2013年亞青外曾與越南交手的，還有中場胡晉銘，他亦對該仗記憶猶新，「這是我首次代表港足踢大型比賽，仍記得當年越南踢法已好成熟，擊敗澳洲的表現歎為觀止，之後我們落場交手，感覺與他們級數差一兩班也不誇張」。

上 / 下一篇新聞