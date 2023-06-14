女長城世排聯響頭炮 隔4年再戰紅館 直落3局輕取加拿大

香港站為今季世界女排聯賽第2周分站之一，中國隊自2019年後再於香港球迷面前獻技，即使賽事在平日開打，尾場亦有逾五成入座率，多名球迷為「女長城」打氣。

李盈瑩：在港出賽像回家

中國隊在首局未受考驗，以25：14先拔頭籌。兩隊次局拉鋸，但王媛媛和龔翔宇在末段接連攔網得手，以25：18再下一城。「女長城」在第3局一度落後21：23，但力追至「刁時」後有李盈瑩在網前狂攻，終以29：27勝出，直落3局擊敗加拿大隊。李盈瑩直言表現中規中矩，但香港球迷的打氣聲令她倍添動力：「在此感受到主場氛圍，像是回到家裏一樣。希望之後比賽愈來愈好，掌控力需提高」。

副攻袁心玥和王媛媛各貢獻9分，後者認為現時中國隊是年輕隊伍，仍需時磨合，「通過實戰可增強配合和默契，更了解自己的同伴」。

世排聯去年起實行新制，初賽減至6個分站，每站共8隊參與，並由以往每站6場比賽，增加至16仗。本站其餘4隊今於紅館亮相，上屆冠軍意大利隊在下午5時頭場鬥保加利亞隊，而荷蘭隊將於晚上8時半與土耳其隊碰頭。

休兵兩天 周五起連戰3日

至於中國隊將會休兵兩日，並於周五起一連3日再次主場出擊，分別與保加利亞、波蘭及意大利隊交手。