港足抵越南首操遇雷雨 梁諾恆正面看待 「助適應惡劣天氣下作戰」

明報記者 余瑋 越南海防直擊

港足23人決選大軍昨早登機赴越南河內，抵埗後經陸路到東北城市海防，傍晚於越南球隊海防FC訓練場操練，環境較空曠，其間部分在場休憩市民亦於場邊觀操。

有當地市民觀操 訓練20分鐘一度暫停

在越南首課操練前已天色昏暗，訓練舉行約20分鐘即下起狂風暴雨，更持續有閃電雷暴。一眾港將起初在雨中仍留守場內訓練，但雨勢加劇下不得不暫停，幸很快逐漸停雨而回復操練。

4名中國聯賽落班的外流港將安永佳、勞烈斯、梁諾恆及茹子楠於前日才歸隊，其中效力中超浙江隊的中堅梁諾恆表示，相比3月國際賽時未開季，期望有更好狀態迎未來兩場友賽，「都是貫徹目標，通過更好對手準備明年亞洲盃決賽周。今次對越南和（下周一）泰國都是很好機會給我們磨合，即使艾華頓等入籍兵仍未可以入隊，現在入選的球員先做好自己，從而之後有更好發揮」。

對於昨在惡劣天氣下操練，梁諾恆稱雖影響訓練縮減部分內容時間或要倉卒完成，惟稱這情况是好事，「我之前在內地都試過咁大雨下訓練，這是好事，因為比賽時是有機會發生這情况，我們需要適應在不同惡劣天氣下比賽」。至於在空曠場地訓練時經常行雷，梁打趣稱「生平無乜做壞事，劈我唔到」。

安帥曾與敵軍星將阮公鳳共事半季

港足主教練安達臣也稱，雖一開始在大雨中訓練是有困難，但重申更大問題是一眾港腳一起訓練時間不多，因此也盡量好好把握每次訓練機會。

談到明晚對手越南隊，安達臣認為越南球員有技術、速度快，會以體能好的球員防守應對，「我們會盡力進攻，減少給他們製造入球的空間」。越南球星阮公鳳於2019年在韓職仁川聯有半季於安達臣麾下，安帥稱對這名現效日職FC橫濱的28歲前鋒評價正面，「他在韓國時不夠好，但即使後備，我也多次給他上陣時間。我曾建議他要更努力，現在他已是越南最好球員之一」。