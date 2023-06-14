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體育
2023年6月14日星期三
金塊首奪NBA總冠軍 場數4：1滅火 約基治膺FMVP
法媒：麥巴比決意離PSG 不欲啟動續約條款 當事人稱「去夏已有共識」
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採訪手記：疫後首隨隊出外採訪 站在支持港將最前線
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伍家朗印尼賽挫前一哥桃田
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【明報專訊】（請看附圖）
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